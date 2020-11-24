محمد بن زايد: قمة العشرين تجسد دور السعودية المحوري عالمياً

المصدر: البيان الإلكتروني

هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمير محمد بن سلمان بنجاح قمة مجموعة العشرين، مؤكداً أن النجاح الذي تحقق يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية.

وقال سموه، اليوم، خلال تغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "أهنئ خادم الحرمين الشريفين وأخي الأمير محمد بن سلمان بنجاح "قمة مجموعة العشرين" برئاسة المملكة".

وأضاف سموه: "النجاح الذي حققته قمة G20 يجسد دور السعودية المحوري على الساحة الدولية وقدرتها على توجيه جهود العالم للتعامل مع التحديات المشتركة للبشرية في ظروف استثنائية وصعبة سببتها جائحة كورونا".

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