توقعات الطقس غداً في الإمارات

المصدر: وام

يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً على بعض المناطق الشرقية والساحلية والبحر والجزر، مع احتمال سقوط أمطار، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وتكون حركة الرياح جنوبية شرقية - شمالية شرقية / 20 - 30 كم/ س، تصل إلى 40 كم/س أحياناً على البحر.

وأوضح المركز - في بيانه اليومي - أن الموج في الخليج العربي سيكون متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 10:34، والمد الثاني عند الساعة 21:52، والجزر الأول عند الساعة 17:09، والجزر الثاني عند الساعة 03:51.

وبحر عمان يكون الموج متوسطاً إلى مضطرب أحياناً، وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:25، والمد الثاني عند الساعة 06:51، والجزر الأول عند الساعة 13:14، والجزر الثاني عند الساعة 00:55.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غداً:

المدينة / الحرارة العظمى / الحرارة الصغرى / الرطوبة العظمى / الرطوبة الصغرى

أبوظبي 28 21 75 35

دبي 28 22 70 25

الشارقة 29 20 75 20

عجمان 28 22 80 25

أم القيوين 28 19 80 25

رأس الخيمة 27 21 70 30

الفجيرة 29 22 60 35

العين 28 18 70 30

ليوا 28 17 75 30

الرويس 26 19 75 40

السلع 27 18 80 35

دلما 27 22 80 45

طنب الكبرى 28 23 80 50

طنب الصغرى 28 23 80 50

أبو موسى 28 23 80 50.

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