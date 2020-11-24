شرطة دبي تُقدم التوعية للأطفال في يومهم العالمي

المصدر: دبي - البيان

نظّم قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية في الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، فعالية توعية للأطفال في مركز كيدزانيا بدبي مول بمناسبة اليوم العالمي للطفل.

حيث تم تقديم التوعية الأمنية للأطفال بطريقة مُبسطة تعتمد على توزيع كتيبات تحتوي معلومات توعية وتنفيذ نشاطات تتضمن رسومات توعية.

وقال الرائد علي يوسف يعقوب رئيس قسم التنوع الثقافي في إدارة التوعية الأمنية: «إن الفعالية تأتي في إطار البرامج التي تنفذها إدارة التوعية الأمنية لتوعية أفراد المجتمع بمختلف شرائحه، ومنهم شريحة الأطفال من أجل تعزيز الثقافة الأمنية لديهم ورفع مستوى الوعي من خلال طرق توعية مُبسطة تناسب أعمارهم بهدف حمايتهم من التعرض لأية حوادث مستقبلية».

ومن جانبه، أكد الملازم أول خالد صقر الحاي، أن فعالية التوعية تضمنت توعية الأطفال في مجال الحذر من الغرباء وعدم الموافقة على طلباتهم أو الحديث معهم، وتعليمهم أهمية التواصل مع أولياء الأمور وإبلاغهم بالمشكلات التي يتعرضون لها، وكذلك تشجيعها على التعاون والتواصل مع إدارات المدارس التي يتعلمون فيها، إلى جانب توعية الأطفال من خلال فعالية الرسم التي تساهم في تعزيز مفاهيم التوعية لدى الطفل في شتى المواضيع.

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