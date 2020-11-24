شرطة دبي تطلق مبادرة الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية

المصدر: البيان الإلكتروني

تماشياً مع توجه حكومة دبي في التحول الذكي للخدمات، وبناءً على توجيهات معالي الفريق عبد الله خليفة المري القائد العام لشرطة دبي، وقعت القيادة العامة لشرطة دبي مع مصرف الإمارات المركزي وبنك دبي الإسلامي اتفاقية الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، حيث إن الخدمة مؤتمتة بنسبة 100% ومُبرمجة وفق قرار المجلس التنفيذي لإمارة دبي رقم 5 لسنة 2019 بشأن تقسيط الغرامات المُستحقة للجهات الحكومية، ومن خلالها يمكن للمتعاملين تقسيط المخالفات المرورية على مدار الساعة وأين ما كانوا.

إسعاد المتعاملين

وأفاد سعادة اللواء دكتور السلال سعيد بن هويدي الفلاسي، مساعد القائد العام لشؤون الإدارة، بأن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية تتماشى مع استراتيجيات العمل الحكومي في إمارة دبي، التي تهدف في مُجملها إلى تحقيق أقصى درجات السعادة للمتعاملين، والذي يتماشى مع التوجه الاستراتيجي لشرطة دبي في "إسعاد المجتمع" من خلال توفير أعلى مستويات الجودة في الخدمات المقدمة لهم.

ترشيد النفقات

ومن جانبه، أشار العميد سيف محمد سيف بن عابد، مدير الإدارة العامة للمالية، إلى أن الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات تخدم المؤشر الاستراتيجي "إدارة الموارد المادية بكفاءة وفعالية" حيث إنها تؤدي إلى ترشيد النفقات من خلال الوفر المالي في المورد البشري، والمصروفات الإدارية والتشغيلية والاستغناء عن الشيكات، حيث يبلغ الوفر المالي بقيمة تقارب 1,353,103 درهم سنوياً.

أهمية الشراكة

من جهته، أفاد العميد حميد سالم خليفه السويدي، نائب مدير الادارة العامة للمالية رئيس فريق الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، بأن هذه التجربة المتميزة تُجسد رؤية الحكومة الرامية في تعزيز علاقات الشراكة بين القطاعين العام والخاص بما يحقق المنفعة المُتبادلة والمصالح المشتركة بينهم والشركاء على المستوى الاتحادي في مصرف الإمارات المركزي، والمحلي في بنك دبي الإسلامي ودائرة المالية بحكومة دبي حيث تم تصديق الاتفاقية من قبلها.

ريادة الخدمة

وأكد الرائد دكتور عبد الله ياسر أميري، مدير إدارة الإيرادات والصندوق نائب ورئيس فريق الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية، بأن هذه المبادرة جاءت بناءً على حرص شرطة دبي لتقديم أفكار ومبادرات رائدة ونادرة، لتحقق أفضل وأرقى الخدمات الذكية حيث أن الفريق قام بعدة مقارنات مرجعية فيما يتعلق بهذه الخدمة سواء مع الأجهزة الشرطية في الدولة وأخرى إقليمية وعالمية وبذلك تكون شرطة دبي أول مؤسسة شرطية على مستوى العالم تُقدم هذه الخدمة.

خطوات الخدمة الذكية

أفاد النقيب حسين علي العبدولي، رئيس قسم تحصيل المخالفات المرورية، مدير المشروع لفريق الخدمة الذكية لتقسيط المخالفات المرورية بأن خطوات الحصول على الخدمة تتلخص في التالي: دخول المتعامل إلى موقع تطبيق شرطة دبي ثم الاستعلام عن المخالفات المرورية، واختيار خدمة الخصم المباشر، يليها موافقة المتعامل على الشروط والأحكام لنظام الخصم المباشر؛ ومن ثم تعبئة البيانات الشخصية من رقم الحساب البنكي ورقم الهوية؛ وإرسال الطلب للمصرف المركزي للموافقة، ثم تقسيط المبلغ واستقطاعه شهرياً من حساب المتعامل.

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