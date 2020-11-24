سارة الأميري على قائمة الـ BBC لأكثر 100 إمرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم

المصدر: دبي-اليازية البدواوي

‎هنأ صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، معالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة، رئيسة وكالة الإمارات للفضاء.

‎وقال سموه عبر حسابه على موقع "تويتر" :"سارة الأميري على قائمة ال BBC لأكثر 100 إمرأة تأثيراً وإلهاماً في العالم في 2020.. سارة تقود مهمة الإمارات للمريخ بنجاح.. وتقود اليوم وكالة الإمارات للفضاء.. وتقود حملة لإلهام المرأة العربية بأنها تستطيع .. ولا شيء مستحيل أمامها".

وجاءت في قائمة شبكة "بي بي سي" معالي سارة الأميري، وبالتحديد قيادتها وتأثيرها اللافت في مجال "المعرفة"، حيث تشغل معاليها حالياً منصب وزيرة دولة الإمارات للتكنولوجيا المتقدمة كما وترأس وكالة الإمارات للفضاء. في السابق، شغلت منصب القائد العلمي ونائب مدير مشروع بعثة الإمارات لاستكشاف المريخ "مسبار الأمل".

ستكون مهمة الإمارات لاستكشاف المريخ أول مشروع بين الكواكب لدولة عربية، إذ من المتوقع هبوط المركبة المدارية المعروفة باسم (هوب) بمعنى الأمل؛ على الكوكب الأحمر في فبراير 2021 لجمع البيانات عن المناخ والطقس، في نا يشكل قاعدة معرفية جديدة للمجتمع العلمي لدراسة الكوكب الذي فقد غلافه الجوي منذ زمن.

وبحسب الشبكة العالمية، قالت معاليها: "لقد تطلبت جائحة كوفيد-19 دخول العالم في سكون مطلق مكننا من التفكير والنمو بشكل فردي. من هنا نحن بحاجة لبذل جهود جماعية لمواصلة نمونا وضمان استدامة عالمنا الهش".

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