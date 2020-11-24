«مورو» يدشّن خدمة سحابية لأول مرة في دبي

المصدر: دبي - البيان

أعلن مركز البيانات للحلول المتكاملة (مورو) المملوك بالكامل من قبل هيئة كهرباء ومياه دبي عن تعاونه مع شركة «أي بي أم» الدولية لإطلاق خدمة IBM Power Systems كخدمة سحابية لأول مرة في دبي والتي ستمكّن المؤسسات من الاستفادة من الأداء المتطور والسرعات العالية في معالجة البيانات، مع تقليل تكاليف التشغيل واستهلاك الطاقة.

وسوف تقوم مورو بتشغيل الخدمة الجديدة في مركز بيانات الشركة في دبي وتقديمها كخدمة سحابية يمكن الاشتراك بها من قبل مختلف المتعاملين. وستتمتع المؤسسات الحكومية والخاصة بالقيمة المضافة المتمثلة في قدرتها على الالتزام بمتطلبات البيانات الخاصة بها وحمايتها.

إنفاق

ووفقاً لمؤسسة الدراسات والأبحاث العالمية «غارتنر»، فإن النمو في إنفاق المؤسسات على تكنولوجيا المعلومات القائم على نموذج الاشتراك في الخدمات السحابية سوف يفوق النمو في عروض تكنولوجيا المعلومات التقليدية غير السحابية في عام 2022. وبالإضافة إلى ذلك، فإن المؤسسات التي تعزز الإنفاق على تكنولوجيا المعلومات اعتماداً على الخدمات السحابية ستكون أول من يجني فوائد الجيل القادم من الخدمات المتطورة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي للهيئة: «يسعدنا توسيع عروض خدماتنا السحابية وتعزيزها مع شركة عالمية رائدة في مجال التكنولوجيا مثل (أي بي أم) لتقديم خدماتها الرائدة للمؤسسات الحكومية والخاصة. ويعزز هذا التعاون ريادة مورو في مجال توفير الخدمات السحابية في المنطقة. وسيتمتع متعاملو الشركة الآن بفرصة فريدة للاستفادة من خدمة سحابية عالية الأداء تعتمد على أحدث تقنيات أي بي أم. ويسعى كثير من متعاملينا في المنطقة إلى ابتكارات حقيقية للتميز في مجال التحول الرقمي. ويبقى هدفنا أن نكون الشريك الرقمي المفضل لمتعاملينا».

مزايا فريدة

بدوره، قال حسام سيف الدين، مدير عام شركة «أي بي أم» في الشرق الأوسط وباكستان: «يتمتع نظام IBM Power Systems بمزايا فريدة تتيح للحكومات والشركات الارتقاء بالبيئة الحالية لتكنولوجيا المعلومات لديها وتحويلها إلى بنية تحتية حديثة ومتقدمة. ولن تقتصر فوائد توفير هذا النظام كخدمة سحابية على تمكين المتعاملين من الاستفادة من مرونتها عند الطلب فحسب، بل ستتيح لهم استخدامها والدفع مقابلها عند الحاجة فقط. وتتوافق شركة مورو مع جميع متطلبات السوق، ونحن على ثقة بأن هذه الخدمة السحابية ستساهم في تسريع رحلات التحول الرقمي للمتعاملين».

تطوير

سيتمكن المتعاملون من خلال الخدمة السحابية الجديدة من تطوير البنى التحتية لتكنولوجيا المعلومات الخاصة بهم باستخدام خدمة Power Systems IBM، بما يمكنهم من بناء أساس راسخ للتحليل والتعلم الآلي والذكاء الاصطناعي. واليوم، ما يقرب من 80% من الشركات المدرجة في قائمة «فورتشن 100» لديها بالفعل IBM Power Systems التي تقوم بأداء أهم أعمالهم وأكثرها تعقيداً.

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