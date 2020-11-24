افتتاح منصة «سيال الشرق الأوسط»

المصدر: (أبوظبي - وام )

تحت رعاية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، افتتحت معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، منصة معرض سيال الشرق الأوسط 2020 لتعزيز العلاقات التجارية في قطاع الأغذية والمشروبات والذي تنظمه شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك» بالتعاون مع مجموعة «كوميكس بوزيوم».

وقالت معالي المهيري في كلمتها الترحيبية: «إننا نمر بظروف مختلفة لكن وجود هذه المنصات الرقمية قد عزز من تواصلنا ودعمنا لبعضنا البعض في هذه الأوقات غير المسبوقة».

وأضافت معاليها: «يسرني المشاركة بهذه المنصة التي تعد الدورة الأهم من المعرض في خضم استمرار تفشي جائحة فيروس كورونا التي تركت تبعات هامة كثيرة على قطاع الزراعة والأغذية والمشروبات».

وقالت: «مما لا شك فيه أن هذه الجائحة تركت أثرها العميق على المشهد العالمي في ما يتعلق بالإمدادات الغذائية وتوزيعها، وذلك في ضوء تدابير الإغلاق العام الضرورية التي أثرت على سلاسل التوريد الآنية التي كنا نعتبرها من البديهيات لسنوات طويلة وقد شعرنا بذلك في دولة الإمارات العربية المتحدة كونها تستورد أكثر من 90% من غذائها لكننا استطعنا تجاوز الظروف الأسوأ بفضل المرونة التي يتمتع بها نظام الأمن الغذائي في الإمارات وبفضل الاستراتيجية الوطنية الإماراتية للأمن الغذائي التي أرست أساساً قوياً للتعامل مع الأزمات والحالات الطارئة ووضعت أهدافاً محددة للسلامة الغذائية».

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