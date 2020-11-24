صحة دبي تطلق الدورة التاسعة لحملة «دمي لوطني»

المصدر: دبي - البيان

أطلقت هيئة الصحة بدبي، الدورة التاسعة لحملتها السنوية «دمي لوطني»، التي تستهدف مختلف الدوائر والمؤسسات الحكومية والخاصة وأفراد المجتمع المحلي بشكل عام، بهدف تعزيز ثقافة التبرع التطوعي ودعم مخزون مركز دبي للتبرع بالدم من الفصائل المختلفة لخدمة المرضى وتسريع الاستجابة القصوى للحالات الطارئة.

وقد حققت الحملة التي بدأت منذ عام 2012م تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، رئيس المجلس التنفيذي، نجاحات متتالية خلال السنوات الماضية عززت من مخزون وإمكانيات مركز دبي للتبرع بالدم وقدرته على توفير كميات الدم الكافية لمحتاجيها من المرضى بمختلف مستشفيات القطاعين العام والخاص في دبي.

وأكدت الدكتورة فريدة الخاجة المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية المساندة والتمريض على أهمية الحملة التي ستستمر حتى العاشر من شهر ديسمبر المقبل تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني بهدف توعية وتعزيز ثقافة التبرع التطوعي لدى أفراد المجتمع .

وقالت الدكتورة الخاجة: إن الحملة تمكنت منذ انطلاقها عام 2012 وحتى العام الماضي من جمع 22137 وحدة دم، مشيرة إلى تزايد الإقبال على الحملة عاماً بعد آخر، حيث ارتفع عدد وحدات الدم من 418 في الدورة الأولى للحملة ليصل إلى 6206 وحدات دم العام الماضي، متوقعة ارتفاع هذا الرقم خلال الدورة الحالية للحملة.

وأشارت الدكتورة الخاجة إلى خيمة التبرع بالدم التي وفرتها الهيئة بالقرب من مركز دبي للتبرع بالدم، والتي تم تجهيزها بكافة وسائل الراحة للمتبرعين من خلال نظام الطابور الآلي .

مشاركة

ومن جانبه دعا الدكتور حسين السمت، مدير إدارة المختبرات وعلم الوراثة بهيئة الصحة بدبي أفراد المجتمع إلى المبادرة للمشاركة في هذه الحملة والتبرع بالدم للمساهمة في إنقاذ حياة المرضى، معرباً عن شكره وتقديره لكافة الأفراد والشركات والدوائر والمؤسسات الداعمة لهذه الحملة التي تحقق نجاحات متوالية منذ عام 2012م، وهو الأمر الذي يعكس ويجسد معنى التكافل والتضامن المجتمعي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز