تخريج الدفعة الخامسة من برنامج «قيادات»

المصدر: (دبي - البيان)

وقع الدكتور رياض المهيدب، عضو مجلس أمناء معهد التكنولوجيا التطبيقية المكلف، وخليفة حسن الدراي، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف؛ اتفاقية تعاون ورعاية وتعليم وتدريب وتوظيف بين المؤسسة وكلية فاطمة للعلوم الصحية التابعة لمعهد التكنولوجيا التطبيقية.

وأوضح المهيدب ان الكلية ستقوم بإلحاق الطالبات في برامج الإسعاف الطبي الطارئ للحصول على درجات البكالوريوس والدبلوم العالي والدبلوم المعتمد من وزارة التربية والتعليم ، إضافة إلى تأمين التدريب العملي الإكلينيكي للطالبات اللائي يحظين برعاية إسعاف دبي طوال فترة الدراسة بالكلية، وستحظى الطالبات بمنح دراسية ومكافآت شهرية، وتوظيفهن فور تخرجهن بعد إكمالهن البرنامج بموجب عقد بين الخريجة والمؤسسة .

وقال خليفة الدراي : إن المؤسسة ترحب بالتعاون مع كلية فاطمة للعلوم الصحية في سبيل تحقيق الأهداف المشتركة وخدمة المجتمع وتلبية الحاجة المتزايدة لدولة الإمارات إلى المتخصصين المهرة في مجال الرعاية الصحية والطب الطارئ، إذ إن استراتيجية عمل المؤسسة؛ تركز على ضرورة تحقيق أهدافها على أرض الواقع وصولاً لأعلى مستويات خدمات الطب الطارئ والرعاية ما قبل المستشفى .

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