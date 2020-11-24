دراسة تكشف نتائج تكوين البكتيريا المقاومة للمضادات

المصدر: دبي - البيان

في إطار مساعيها للنهوض بمستوى الصحة في دولة الإمارات والمنطقة، أجرى باحثون من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، دراسة بحثية مهمة ترتكز على أبحاث التنميط الجيني، كشفت عن سلالات غير معروفة سابقاً من بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين (مارسا) في منطقة الخليج العربي.

وتشكل النتائج الجديدة نقلة نوعية في مجال المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين التي تسبب العديد من الالتهابات البكتيرية التي يصعب علاجها لمقاومتها لعدة مضادات حيوية، وترتبط العدوى التي تسببها هذه البكتيريا بفشل العلاج، وبالتالي تسبب مضاعفات كثيرة لدى المرضى، كما أنها تطيل فترة بقاء المريض في المستشفى وقد تؤدي في الحالات الشديدة إلى الوفاة، فضلاً عن عبئها الاقتصادي الكبير، وتشير التقديرات حالياً إلى أن ما يصل إلى نسبة 35% من عدوى المكورات العنقودية الذهبية في دولة الإمارات، ناتجة عن المكورات العنقودية الذهبية المقاومة للميثيسيلين.

مشاركة

وتُعدّ هذه الدراسة الممولة من جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، الأولى من نوعها في دولة الإمارات، حيث أُنجزت الدراسة بالتعاون مع فرق من هيئة الصحة بدبي، ومستشفى راشد بدبي، وميديكلينيك مستشفى المدينة بدبي، ومستشفى الشيخ خليفة العام في أم القيوين، ومدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، بالإضافة إلى مشاركة زملاء من مؤسسات صحية في ألمانيا بما في ذلك معهد ليبنيز للتكنولوجيا الضوئية وحرم أبحاث InfectoGnostics في جينا بألمانيا. هذا وقد حصلت الدراسة على موافقة مجلس أخلاقيات البحث العلمي في الجامعة ولجان أخلاقيات البحث العلمي في المؤسسات والمراكز المشاركة في الدراسة.

نتائج

وفي هذا السياق، قالت الدكتورة أبيولا سينوك، أستاذ علم الأحياء الدقيقة والأمراض المعدية في جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية والتي قادت هذا البحث: «تلتزم جامعة محمد بن راشد بإجراء أحدث الأبحاث المتقدّمة ذات الكشوفات والنتائج القيّمة بما يتماشى مع مهمتنا المتمثلة في النهوض بالصحة في الدولة والمنطقة ».

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