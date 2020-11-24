«رعاية الأحداث» تناقش استعداداتها لاحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي

المصدر: دبي - البيان

وجه معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، رئيس مجلس إدارة جمعية توعية ورعاية الأحداث، بتشكيل لجنة من عدد من أعضاء مجلس الإدارة لوضع تصور لأهداف الجمعية للـ 50 عاماً المقبلة، وأكد معاليه على أن تضع اللجنة في أولويات أجندتها وضع الخطط الكفيلة بجعل شريحة الأحداث في دولة الإمارات العربية المتحدة الأقل جنوحاً على مستوى العالم.

جاء ذلك خلال ترؤس معاليه، الاجتماع الـ 61 للجمعية للدورة الـ 7 الذي عقد «عن بعد»، بحضور أعضاء مجلس إدارة الجمعية، وتم خلاله استعراض أهم الموضوعات المطروحة للنقاش، والمدرجة على جدول الأعمال ومنها: التصديق على محضر الاجتماع السابق.

كما ناقش مجلس الإدارة عدداً من الأفكار والاقتراحات الخاصة بالبرامج والخطط والفعاليات التي ستضعها جمعية توعية ورعاية الأحداث استعداداً لاحتفالات الدولة باليوبيل الذهبي لقيام الاتحاد في الثاني من ديسمبر. كما بحث الاجتماع توقيع اتفاقية تعاون مع كلية العلوم الإنسانية بجامعة الإمارات لإعداد البحوث المتعلقة بقضايا الأحداث والشباب، بهدف الاستفادة منها في معالجة قضايا الأحداث.

حضر الاجتماع كل من ميرزا الصايغ، مدير مكتب سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وسلطان صقر السويدي، نائب رئيس الجمعية، والدكتور محمد مراد عبد الله، أمين السر العام، والدكتور منصور العور، أمين الصندوق، وهيام عامر الحمادي، مشرف وممثل فرع الجمعية بالمنطقة الشرقية، والدكتور سيف الجابري رئيس لجنة البحوث والدراسات، ومريم الشومي رئيسة لجنة البرامج والأنشطة، وبدرية الياسي، رئيسة اللجنة التربوية.

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