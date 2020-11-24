«إحصاء أبوظبي» ينفذ مسح القوى العاملة

المصدر: أبوظبي - البيان

بدأ مركز الإحصاء - أبوظبي تنفيذ الأعمال الميدانية لمسح القوى العاملة في الإمارة للعام الجاري تحت شعار «مشاركتك اليوم.. تصنع وظائف الغد».

ويندرج هذا المشروع الوطني ضمن الخطة الإحصائية للإمارة، لتوفير بيانات دقيقة وشاملة تساهم في وضع الخطط والبرامج الخاصة بسوق العمل والقوى العاملة المواطنة وغير المواطنة، وتبعاً للظروف الاستثنائية التي فرضتها أزمة كورونا، ولأول مرة يباشر الباحثون مرحلة جمع البيانات من الأسر المستهدفة ضمن العينة عن طريق التواصل عبر الهاتف.

وقال عبد الله أحمد السويدي، مدير عام مركز الإحصاء - أبوظبي بالإنابة، إن مسح القوى العاملة يعد من أهم المسوح الإحصائية التي تشكل دوراً محورياً في تحديث قاعدة بيانات دقيقة لاستشراف المستقبل، وتوفير قراءة واضحة ومتعمقة عن معدلات المشاركة في القوى العاملة، والتعرف على الخصائص السكانية والاجتماعية والاقتصادية للقوى العاملة، وتقدير معدلات البطالة والعمالة والمشاركة والإعالة الاقتصادية.

وأكد أهمية هذا المسح كخطوة أساسية للتعرف على الواقع بشكل دقيق وتوفير مدخلات معلوماتية تساهم بشكل كبير في التخطيط لمستقبل أفضل لأفراد المجتمع في أبوظبي، حيث يعمل مركز الإحصاء - أبوظبي من خلال تنفيذ المسوح الإحصائية والأسرية على تمكين عملية صنع القرار ورسم السياسات بالانسجام مع تطلعات القيادة الرشيدة وخطة أبوظبي 2030 في بناء مستقبل واضح الملامح لاستدامة الإمارة والارتقاء بالمجتمع.

تعاون

دعا عبد الله أحمد السويدي إلى تجاوب وتعاون أفراد الأسر التي سيشملها المسح من مواطنين ومقيمين بتوفير البيانات اللازمة بكل شفافية ودقة لإنجاح هذا المشروع الوطني، حيث يكتسب دور الفرد والأسرة أهمية بالغة في تحديد احتياجات المجتمع المحلي من سوق العمل والقطاعات المرتبطة به كالتعليم والتوطين، ويساهم في توفير بيانات دقيقة تدعم صناعة القرار الأفضل لمجتمعنا.

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