حمد المنصوري: الشعار خطوة على طريق إنجاز حلم إماراتي يخدم البشرية

المصدر: (دبي - البيان)

أكد حمد عبيد المنصوري، رئيس مجلس إدارة مركز محمد بن راشد للفضاء، أن الرؤية الاستشرافية للمستقبل التي يتمتع بها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، منحت دولة الإمارات القدرة على تحويل التحديات إلى فرص للتطوير والتقدم، مشيراً إلى أن مشروع الإمارات لاستكشاف القمر تحدٍ يواجهه الإماراتيون بكل صلابة وجدية انطلاقاً من توجيهات سموه لتحقيق الحلم الإماراتي في الوصول إلى أعلى الدرجات في مناحي الحياة كافة.

وقال: إن الكشف عن تفاصيل شعار مشروع الإمارات لاستكشاف القمر يمثل خطوة مهمة على طريق إنجاز حلم إماراتي يخدم منهج الإمارات في خدمة البشرية جمعاء عبر التقدم العلمي الذي يتيح الوصول إلى مواضيع لم يصلها العقل الإنساني بعد.

وأضاف: تضمين الشعار التوقيع الأصلي للمغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، طيب الله ثراه، باني دبي الحديثة يؤكد أصالة أبناء الإمارات ومعدنهم الوفي لقادة حملوا على أكتافهم مسؤولية بناء الوطن وفق معطيات ومعايير تقود إلى مصاف الدول المتقدمة، لافتاً إلى أن العلم الإماراتي الذي يكتسي به الشعار يعكس اعتزاز وشموخ أبناء الإمارات بوطنهم الذي أصبح يشار إليه بالبنان في كافة المحافل الدولية.

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