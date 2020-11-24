بتوجيهات عمار النعيمي.. شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية 50 %

المصدر: (عجمان - وام )

تزامناً مع احتفالات الدولة باليوم الوطني الـ 49 وبتوجيهات من سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان رئيس المجلس التنفيذي، أصدر اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، القائد العام لشرطة عجمان، قراراً بتخفيض قيمة المخالفات المرورية بنسبة 50% وإلغاء حجز المركبات والنقاط المرورية بدءاً من الثاني من ديسمبر 2020 ولمدة شهر.

وأوضح اللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي أن قرار التخفيض ينطبق على جميع المخالفات المرورية المرتكبة في عجمان قبل تاريخ 23/‏11/‏2020 باستثناء مخالفة قيادة مركبة بطريقة تعرض حياته أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر ومخالفة إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة «شاسي» من دون ترخيص ومخالفة التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار «كورونا» الصادرة وفق قرار النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54.

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