إشادة بدور الإمارات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك

المصدر: أبوظبي - البيان

أشاد رؤساء المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون الخليجي، بدور دولة الإمارات في تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك، والسعي إلى تعزز آفاق التعاون والتنسيق المشترك بين دول المجلس خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر، وما حققه من إنجازات علي صعيد العمل البرلماني من التواصل مع المجموعات الجيوسياسية على المستوى العالمي في الاتحاد البرلماني الدولي، وأيضاً التنسيق والتواصل مع البرلمان الأوروبي لعقد اجتماعات مشتركة مع المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترة المقبلة لتعزيز أواصر علاقات الصداقة، والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الرابع عشر لرؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي استضافته مملكة البحرين - عبر تقنية الاتصال المرئي أمس برئاسة فوزية عبد الله زينل، رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين.

وقال معالي صقر غباش، رئيس المجلس الوطني الاتحادي، في كلمته: «من خلال رئاسة المجلس الوطني الاتحادي للاجتماع الدوري الثالث عشر لرؤساء المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترة الماضية، وعلى الرغم من تحدي انتشار فيروس «كوفيد 19» قام المجلس الوطني الاتحادي بأداء العديد من المهام المطلوبة لتعزيز مسيرة الاجتماع الدوري، ولتأكيد دور برلماناتنا الوطنية في التفاعل والتواصل مع نظرائها من المجموعات البرلمانية الدولية على النطاق العالمي، حيث قام المجلس الوطني الاتحادي بالتواصل مع البرلمان الأوروبي لعقد اجتماعات مشتركة مع المجالس التشريعية الخليجية خلال الفترة المقبلة لتعزيز أواصر علاقات الصداقة، والتنسيق في الموضوعات ذات الاهتمام المشترك».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز