«دار البر» تدعم «أوقاف عجمان» لفرش 5 مساجد

المصدر: (دبي - البيان)

قدمت جمعية دار البر دعماً مادياً لمكتب الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف في إمارة عجمان، حيث تكفلت الجمعية بتوفير السجاد وفرش 5 مساجد في الإمارة، بتكلفة بلغت 200 ألف درهم.

وأشار محمد سهيل المهيري، المدير التنفيذي لجمعية دار البر، إلى أن المبادرة الخيرية الجديدة غطت مساحة ألفي متر مربع من المساجد الخمسة بالفرش الخاص، لافتاً إلى أن الجمعية سبق لها أن وفرت خلال العام 2018 فرشاً لبعض المساجد في عجمان، مؤكداً أن «دار البر» تحرص كل الحرص على العمل المشترك وتقوية شراكتها مع القطاع الحكومي.

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