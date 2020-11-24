«العليا للتشريعات» تنظم محاضرات لتعزيز الاستثمار في طاقات الشباب

بدأت أمس أولى البرامج التدريبية والمحاضرات التوعوية المقامة «عن بُعد» لطلبة القانون من أبرز الجامعات المرموقة في الدولة، وذلك على هامش جدول أعمال «الأسبوع التشريعي 2020»، الذي تنظّمه الأمانة العامة لـ«اللجنة العليا للتشريعات في دبي «عن بعد» تحت شعار «المرونة التشريعية في تحقيق الاستدامة»، وذلك بهدف تعزيز الاستثمار في طاقات الشباب. وتستقطب المحاضرات التثقيفية الإلكترونية مشاركة واسعة من طلبة القانون في الجامعات، بما فيها جامعة الإمارات العربية المتحدة وكلية الإمام مالك للشريعة والقانون وأكاديمية شرطة دبي وجامعة العين للعلوم والتكنولوجيا، والتي ستستمر على مدى يومين. وقال أحمد بن مسحار المهيري، الأمين العام للجنة:«تتفرد الدورة الحالية من «الأسبوع التشريعي» بندوات تثقيفية وتوعوية موجّهة بوجه خاص لطلبة القانون في نخبة الجامعات والكليات في الدولة». (دبي - البيان)

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