1 حتى 3 ديسمبر عطلة رسمية لدوائر حكومة دبي

المصدر: (دبي - البيان)

أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن عطلة يوم الشهيد واليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات، ستبدأ اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر2020، وتستمر حتى يوم الخميس الموافق 3 ديسمبر 2020، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأحد الموافق 6 ديسمبر 2020.

واستثنى القرار الذي أصدرته دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، الهيئات والدوائر والمؤسسات التي لديها موظفون يعملون بنظام المناوبات، أو ممن ترتبط وظائفهم بخدمة الجمهور أو إدارة مرافق الخدمات العامة، حيث تُقرر كل جهة مواعيد العمل لهذه الفئات بما يتناسب مع متطلباتهم التشغيلية، وضمان حسن سير العمل بمرافق الخدمات العامة بانتظام خلال أيام العطلة.

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