شرطة رأس الخيمة تخفض المخالفات المرورية 50 % من 2 إلى 8 ديسمبر

المصدر: (رأس الخيمة - البيان)

تبدأ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتخفيض المخالفات المرورية بنسبة 50% اعتباراً من 2 وحتى 8 ديسمبر المقبل، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ49 لدولة الإمارات.

وأكدت شرطة رأس الخيمة أن الخصـــــــــم يشمل جميع المخالفات المروريـــــــة وبدل حجز المركبات المرتكبة في رأس الخيمة، وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، على الإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح، ودفع المخالفات المتراكمة عليهم.

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