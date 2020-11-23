«أوقاف دبي» تدعم نادي أصحاب الهمم بـ3.2 ملايين درهم

المصدر: دبي - البيان

سلمت مؤسسة الأوقاف وشؤون القُصّر بدبي 3.2 ملايين درهم لإدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، دعماً لخطط النادي الهادفة لمساعدة أصحاب الهمم ودعمهم بدنياً ونفسياً للقيام بدورهم التنموي في المجتمع، في المجالات الاجتماعية والرياضية والثقافية.

وذكرت المؤسسة أن هذا التعاون يأتي تنفيذاً للاتفاقية الموقعة بين النادي والمؤسسة لتخصيص وقف لنادي أصحاب الهمم، لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لتأهيل أعضائه.

جاء ذلك خلال لقاء مع النادي حضره عيسى الغرير رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، وعلي المطوع الأمين العام للمؤسسة، وخالد آل ثاني نائب الأمين للمؤسسة، وثاني بالرقاد رئيس مجلس إدارة النادي.

وأوضحت المؤسسة أن ريع وقف نادي دبي لأصحاب الهمم يخصص للصرف على الأنشطة والحالات الإنسانية، إضافة إلى تأهيل ورعاية أصحاب الهمم بدنياً ونفسياً للقيام بدورهم في المجتمع، وتوفير كافة الإمكانات للأعضاء باختلاف إعاقاتهم، وتوفير عدد كبير من الرياضات التي تتناسب مع قدراتهم.

من جانبه أكد عيسى الغرير، رئيس مجلس إدارة مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر، أهمية المشاركة الفعالة لفئة أصحاب الهمم في دفع مسيرة التنمية المجتمعية، وتعزيز دورهم في بناء الوطن من خلال تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

وأشاد الغرير بالجهود المبذولة من النادي لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وسعي إدارة النادي لتطوير الخدمات والبرامج المقدمة لرعايتهم وتأهيلهم ليكونوا قادرين على القيام بدورهم التنموي في الدولة.

وبدوره قال علي المطوع، الأمين العام للمؤسسة، إن هذا التعاون يأتي تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لدعم وتمكين أصحاب الهمم، وضمن مسؤولية المؤسسة تجاه المجتمع بمختلف فئاته، خصوصاً أصحاب الهمم باعتبارهم جزءاً لا يتجزأ من المجتمع.

وأضاف: ندعم البرامج والمبادرات التي تهدف لتمكين أصحاب الهمم، وإشراكهم في كافة الفعاليات، تماشياً مع السياسة الوطنية لتمكين أصحاب الهمم، وخلق مجتمع يضمن التمكين والحياة الكريمة لهم وذويهم.

وتابع علي المطوع: «يأتي وقف أصحاب الهمم لتوفير الدعم المالي لهم وتنمية قدراتهم ومهاراتهم الخاصة، بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة بتعزيز دورهم في المجتمع، وأن يكونوا مشاركين في خطط التنمية».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز