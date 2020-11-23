حديقة أم الإمارات تحتفل باليوم العالمي للطفل

المصدر: أبوظبي - البيان

استضافت حديقة أم الإمارات نهاية الأسبوع الماضي احتفالية خاصة نظمتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة، ضمن فعالياتها المتنوعة احتفالاً باليوم العالمي للطفل والذي أقيم هذا العام تحت شعار «الاستثمار في المستقبل يعني الاستثمار في أطفالنا».

وعلى مدار ثلاثة أيام من 19 وحتى 21 نوفمبر الجاري، استمتع الأطفال في الحديقة بعطلة نهاية أسبوع شيقة تملؤها الأنشطة العائلية والمنافسات التفاعلية وغيرها من الفعاليات الممتعة، وضع فيها الأطفال الصغار طموحاتهم وأحلامهم الكبيرة في صندوق الأمنيات ليحصلوا على هدايا تثري معارفهم.

بالإضافة إلى اصطحابهم في رحلة معرفية شيقة صممتها الهيئة لرواد الحديقة من أولياء أمور وأطفال وذلك ضمن إطار الحملة التثقيفية المجتمعية التي أطلقتها هيئة أبوظبي للطفولة المبكرة في 15 نوفمبر الحالي بالشراكة مع حديقة أم الإمارات وتستمر لغاية 30 ديسمبر 2020.

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