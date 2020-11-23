«بطين السمر» السكني يجسد جهود الدولة في توفير الحياة الكريمة للأسرة الإماراتية

المصدر: رأس الخيمة - وام

أولت دولة الإمارات العربية المتحدة، منذ التأسيس، اهتماماً كبيراً بدعم مشاريع الإسكان في مختلف إمارات الدولة، إيماناً منها بأهمية تحقيق الاستقرار الأسري، والحياة الكريمة، وتحسين جودة الحياة للأسرة الإماراتية، وبما يدعم جهود الدولة في مسيرتها التنموية الشاملة، التي أطلقها المغفور له بإذن الله، الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وسار على النهج، صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

ويعد حي «بطين السمر» السكني، من أبرز المشاريع التي ينفذها برنامج زايد للإسكان، في إمارة رأس الخيمة، حيث يصنف كأحد أضخم المشاريع السكنية، من حيث عدد الوحدات السكنية، والامتداد العمراني، إذ يقع الحي السكني بعد مخرج رقم «122» باتجاه رأس الخيمة، ويحده من الشمال الغربي شارع الشيخ محمد بن زايد، ومن الشمال الشرقي طريق الإمارات العابر، الذي يجعل الوصول له سهلاً وقريباً من بقية إمارات الدولة.

ويضم المشروع، المنفذ على مرحلتين، 960 مسكناً، وتم تخطيطه بناء على دليل معايير المجتمعات السكنية الحيوية، الصادر من مجلس السعادة وجودة الحياة، ويحتوي المشروع على 8 نماذج سكنية عصرية وحديثة، وفق أعلى معايير البيئة العالمية، التي ترتقي لتطلعات وطموحات المواطنين، بالإضافة إلى مراعاتها لطبيعة الأسرة الإماراتية، من خلال تبني مسار الأحياء السكنية الاجتماعية.

ويشمل الحي في مرحلته الأولى، 354 مسكناً، على مساحة تقدر بـ 905 آلاف متر مربع، بمنطقة «بطين السمر» الأولى، في حين تضم المرحلة الثانية، مجموعتين، الأولى الكائنة بمنطقة «بطين السمر» الثانية، وتحتضن 277 مسكناً، على مساحة تقدر بـ 521 ألف متر مربع، فيما تضم المجموعة الثانية في المنطقة نفسها، 329 مسكناً، على مساحة تقدر بـ 780 ألف متر مربع.

وبلغت نسبة الإنجاز العام للمشروع 94 %، حيث من المتوقع تسليم عدد 888 مسكناً من المشروع نهاية العام الجاري، بأعلى المواصفات، من حيث جودة مواد البناء، واستيفاء لمعايير الاستدامة المعتمدة، ومتطلبات المساكن الذكية، لمواكبة التطور في مجال بناء مساكن المستقبل، وتوفير مساكن ملائمة بأقل كلفة ممكنة.

كما روعي في المشروع، تنفيذ جميع المرافق الخدمية، لتلبية احتياجات الأسرة المواطنة الحالية والمستقبلية، من خلال النماذج السكنية التي جرى تصميمها بشكل كامل، بأيدي مهندسات مواطنات، لديهن الخبرة والكفاءة العالية في تصميم منازل الحاضر والمستقبل، وتقديم تصور ملائم لحياة الأسرة المواطنة.

ومدى حاجتها المستقبلية للتعديلات والإضافات التي قد تمليها ظروف زيادة عدد الأسرة، والحاجة للتوسع في المسكن، مع الأخذ بعين الاعتبار، ترجمة رؤية القيادة الرشيدة، المتعلقة بضرورة أن تضم هذه المساكن، الساحات والغرف المناسبة للمعيشة، إلى جانب احتوائها على عدد من الأنظمة الحديثة، التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، وتسهل عملية التحكم في جميع أجهزة المنزل، والتعامل معها عن بعد.

إنجاز

وأنجزت مؤسسة الصرف الصحي، التابعة لدائرة الخدمات العامة في رأس الخيمة، مشروع البنية التحتية لشبكة الصرف الصحي، في مشروع بطين السمر السكني، الذي ينفذه برنامج الشيخ زايد للإسكان في رأس الخيمة، ويخدم 960 مسكناً في مراحله الـ 3 بإجمالي أطوال 26 كيلو متراً من بينها الخطوط الرئيسة بطول نحو 23 كيلو متراً بالإضافة للوصلات المنزلية بطول 3 كيلومترات كما يتضمن المشروع التوسعات المستقبلية للمرافق والمنشآت التجارية والاجتماعية في بطين السمر السكني مستقبلاً وإنشاء محطة معالجة متكاملة للمشروع.

تقنيات

وتضم شبكة الصرف الصحي أحدث التقنيات في عمليات نقل ومعالجة مياه الصرف الصحي لضمان توفير الخدمة بأعلى معايير الجودة والكفاءة وبأقل تكلفة تشغيلية باستخدام التقنيات الأحدث والتي ثبت فعاليتها في أنظمة نقل ومعالجة الصرف الصحي بالإمارة ومنها نظام التحكم والمراقبة «عن بعد» لشبكات تجميع ومحطات ضخ الصرف الصحي، ونظام إدارة الأصول المتكامل المحوسب، ووحدة تطهير الشبكات المتكاملة والمزودة بوحدة إعادة تدوير المياه العادمة، وكاميرات فحص وتصوير الشبكات، ووحدات معالجة الروائح الحيوية.

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