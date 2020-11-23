حمدان بن محمد: المشروع الإماراتي لاستكشاف القمر سيحمل توقيع الشيخ راشد بن سعيد

المصدر: البيان الإلكتروني

أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الشعار الذي تم اختياره لأول مشروع إماراتي وعربي لاستكشاف القمر، سيحمل التوقيع الشخصي للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم باني دبي الحديثة وواضع أسس نهضتها. أسوة بمشاريع ضخمة أطلقتها دبي في عهده وبتوقيعه إيذاناً ببدء مسيرة التنمية والرخاء.

وأضاف سموه في سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمي في "تويتر" أن: "عَلَم الإمارات و7 نجوم بعدد إمارات الدولة سيحملها شعار مشروع طموح يشارك به الإماراتيون في صُنع تاريخ جديد للبشرية باكتشافات في الفضاء تخدم الإنسان على الأرض. وتوفر له بدائل تضمن له استمرار الحياة بأفضل صورها. وتضع يده على حلول للتحديات القائمة وتعزز استعداده للمستقبل".

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