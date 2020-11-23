دائرة البلديات والنقل تغلق المتاجر في منطقة ميناء زايد مؤقتاً

المصدر: البيان الإلكتروني

أعلنت دائرة البلديات والنقل (DMT) عن غلق المتاجر والمحلات في الأسواق الواقعة في منطقة ميناء زايد، اعتباراً من يوم الخميس الموافق 26 نوفمبر من الساعة 7 مساءً، ويُستأنف العمل فيها يوم الجمعة، 27 نوفمبر، الساعة 4 عصراً، استعداداً لتنفيذ عملية هدم أبراج ميناء بلازا نهاية هذا الأسبوع.

ويأتي هذا الإغلاق المؤقت في إطار تطبيق أعلى معايير الأمن والسلامة أثناء تنفيذ عملية هدم أبراج ميناء زايد ضمن أعمال المرحلة الثانية من خطة التطوير الشاملة للمنطقة.

وسيشمل الإغلاق سوق السمك، وسوق النباتات، والجمعية التعاونية، وسوق السجاد، وسوق المواشي، إضافة إلى المسلخ، وسوق الفواكه والخضراوات.

ونصحت الدائرة الراغبين بالتسوق خلال فترة الإغلاق المؤقت بالانتقال إلى مواقع أخرى بديلة داخل الإمارة وفي المراكز التجارية المختلفة.

وأكد أحمد الكويتي، مدير إدارة التخطيط العمراني في دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، أن أمن وسلامة المجتمع يأتي على رأس سلّم أولويات الدائرة والجهات المختصة.

وعن الاستعدادات النهائية لتنفيذ عمليّة هدم أبراج ميناء بلازا، قال الكويتي: "نعمل بالتعاون والتنسيق التام مع مختلف الشركاء الاستراتيجيين لضمان سير الإجراءات بسهولة وسلاسة. وقمنا بإبلاغ جميع المستأجرين في منطقة ميناء زايد بالإجراءات الاحترازية وعملية الإخلاء المعمول بها، وذلك ضمن خطة تواصل مستمرة تستهدف ضمان اتباع إجراءات السلامة بدقة لتسهيل عمل الشركاء المعنيين والحفاظ على راحة وسلامة المجتمع المحلي بشكل عام".

وبعد تنفيذ عمليّة الهدم يوم الجمعة المقبل ستبدأ مرحلة إعادة تطوير بعض المناطق في ميناء زايد التي ستنفذها شركة مدن العقارية، لتشتمل على سوقٍ جديدٍ للأسماك وسوق النباتات وسوق الفواكه والخضراوات وسوق اللحوم وسوق السجاد وسوق التمر وسوق الجملة، بالإضافة إلى سوقٍ موسميٍ.

الجدير بالذكر أنه خلال فترة إعادة التطوير، ستظل المتاجر والأسواق الحالية مفتوحة للجمهور.

وسيتم نقل المحلات التجاريّة إلى المواقع الجديدة فور انتهاء تنفيذها، دون أن يؤثّر ذلك في سير الأعمال التجاريّة في الأسواق الحاليّة.

يُذكر أن دائرة البلديات والنقل بدأت أعمال المرحلة الثانية من مشروع "إعادة تطوير منطقة ميناء زايد" في أبوظبي.

وستعمل كل من الدار العقارية ومدن العقارية على إقامة مشاريع عمرانية حديثة تخلق وجهة سياحية وتجارية وسكنية متكاملة تلبي تطلعات سكان وزوار العاصمة.

وستتولى مدن العقارية، بالتعاون مع إحدى أبرز الشركات العالمية المتخصصة، مهمة هدم أبراج ميناء بلازا في الـ27 من شهر نوفمبر الحالي بطريقة تفجير الهياكل وفق أعلى معايير السلامة العالميـة، تحت إشراف وتأمين الجهات المختصة.

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