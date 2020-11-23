إنجاز أعمال تنظيف وصيانة فتحات تصريف مياه الأمطار في الشارقة

المصدر: الشارقة – البيان

أعلنت بلدية مدينة الشارقة عن إنجاز أعمال تنظيف فتحات تصريف مياه الأمطار من العوالق التي تؤثر في فاعليتها وعمل الصيانة ضمن أعمال الاستعداد لموسم الأمطار، حيث وفرت البلدية الفرق والمعدات اللازمة لتنظيف كافة فتحات تصريف مياه الأمطار في جميع مناطق مدينة الشارقة.

وأكد ثابت الطريفي مدير عام بلدية مدينة الشارقة ورئيس لجنة طوارئ الأمطار أن البلدية تحرص كل عام قبل موسم الشتاء على اتخاذ الاحتياطات اللازمة وتوفير الأدوات والمعدات لسحب تجمعات المياه في المناطق التي لا تتوفر بها فتحات تصريف، وعمل الصيانة اللازمة لتلك المعدات وتوزيعها على عدد من المناطق، فضلاً عن تواجد فرق الطوارئ في الميدان قبل أية حالة جوية للتعامل مع الحالات الطارئة على الفور بصورة تعزز من انسيابية الحركة المرورية.

إنجاز

من جانبه أكد المهندس حسن التفاق مساعد المدير العام لقطاع الزراعة والبيئة أن البلدية أنجزت كافة أعمال تنظيف وصيانة فتحات تصريف مياه الأمطار في مختلف شوارع وميادين مدينة الشارقة.

ضمن خططها للاستعداد لموسم الأمطار بتنظيف حوالي 11 ألف فتحة تصريف أسبوعياً، حيث تستمر هذه الحملة لغاية الانتهاء من موسم الأمطار لتفادي تجمعات الأوساخ والأتربة وغيرها من العوالق في فتحات التصريف وضمان انسيابية عملها وفاعليتها بالصورة اللازمة خلال هطول الأمطار.

ونوّه التفاق إلى أن البلدية ستقوم بتوفير فرق الطوارئ وكافة المعدات والأدوات اللازمة في المناطق التي لا تتوفر بها فتحات تصريف المياه للتعامل مع جميع البلاغات وخصوصاً تجمعات المياه في المناطق التي تشهد تجمعات كبيرة والتواصل مع الجهات المعنية لتضافر الجهود والتعامل السريع مع مختلف الحالات.

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