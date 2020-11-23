تخفيض المخالفات المرورية 50% في رأس الخيمة

المصدر: البيان الإلكتروني

تبدأ القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بتخفيض المخالفات المرورية (50%) اعتباراً من تاريخ 2 وحتى 8 ديسمبر، وذلك بمناسبة اليوم الوطني الـ 49 لدولة الإمارات العربية المتحدة، وانطلاقاً من حرص شرطة رأس الخيمة على تبني المبادرات التي من شأنها إسعاد المتعاملين والتخفيف من الأعباء على أفراد المجتمع.

وأوضحت شرطة رأس الخيمة، بأن هذا التخفيض سيسهم بشكل كبير في التسهيل على أصحاب المركبات المخالفة والتي تترتب عليهم مبالغ كبيرة من جراء المخالفات المتراكمة من تسوية أوضاعهم ودفع قيمة المخالفات بعد منحهم الخصم الممنوح من قبل شرطة رأس الخيمة.

وأكدت بأن الخصم يشمل جميع المخالفات المرورية وبدل حجز المركبات المرتكبة في إمارة رأس الخيمة، وعلى مختلف لوحات أرقام السيارات، وذلك لحث كافة السائقين الذين تترتب على مركباتهم أية مخالفات، بالإسراع في تسديد هذه المخالفات للاستفادة من الخصم الممنوح،ودفع المخالفات المتراكمة عليهم، داعية الجميع إلى ضرورة الالتزام بأنظمة وقوانين المرور، والتقيد بالسرعات المحددة على الطرقات سواء الداخلية الخارجية، بهدف تطبيق إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى ضبط أمن الطرق.

وأكدت على أهمية أن يشارك الجميع في الحفاظ على الثروة الحقيقة للوطن والمتمثلة في الشباب من خلال التكاتف جنباً إلى جنب، في وضع حد للحوادث المرورية التي تعتبر هاجساً يؤرق المجتمع، متمنية السلامة للجميع واحتفالات سعيدة بمناسبة اليوم الوطني المجيد لدولتنا الغالية.

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