شرطة عجمان تخفض المخالفات المرورية بنسبة 50%

المصدر: البيان الإلكتروني

بتوجيهات سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان، رئيس المجلس التنفيذي، أصدرت القيادة العامة لشرطة عجمان قرار خفض قيمة المخالفات المروية بنسبة 50 % وإلغاء قرار حجز المركبات والنقاط المرورية، بدءاً من 2 ديسمبر ولمدة شهر.

وقالت القيادة العامة إن قرار التخفيض جاء بمناسبة اليوم الوطني الإماراتي الـ 49، ويشمل جميع أنواع المخالفات المرورية المرتكبة في الإمارة قبل تاريخ 23 نوفمبر 2020.

وأكدت أن القرار لا يشمل المخالفات التالية:

قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة الآخرين للخطر.

إحداث تغييرات في محرك المركبة أو القاعدة بدون ترخيص.

مخالفة التعليمات والتدابير الاحترازية الصادرة وفق قرار سعادة النائب العام رقم 38 لسنة 2020 والمعدل بالقرار رقم 54 فيما يتعلق بلائحة ضبط مخالفات التدابير الاحترازية والتعليمات والواجبات المفروضة للحد من انتشار فيروس كوفيد-19.

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