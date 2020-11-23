مستشفى راشد مركز معتمد لتدريب أطباء الأشعة

المصدر: دبي - عماد عبد الحميد

كشف الدكتور أسامة بستكي استشاري ورئيس قسم الأشعة في مستشفى راشد عن تخريج 9 أطباء مواطنين من القسم بعد تدريبهم لمدة 5 سنوات حسب نظام المجلس العربي للتخصصات الطبية واجتيازهم اختبارات البورد العربي حيث أصبح مركزاً معتمداً لتدريب أطباء الأشعة، وقال الدكتور أسامة: إن القسم بدأ باستقبال الأطباء من عام 2012 ويستقبل سنوياً بين 2 ــــــ ٤ أطباء مبتعثين سواء من قبل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أو من قبل شرطة دبي والجهات الصحية الأخرى، متوقعاً أن تتم زيادة الإقبال خاصة بعد فتح المجال أمام الدول العربية والأجنبية لابتعاث خريجيها من الأطباء للتدريب والتخصص في مجال الأشعة.

كفاءة

وتفصيلاً قال الدكتور أسامة: إن الأطباء المواطنين أثبتوا كفاءة عالية أثناء وجودهم في القسم، وفي الاختبارات التي تجري لهم بعد التخرج، حيث حصل الدكتور أحمد سعدات خلال وجوده في البرنامج على جائزة من الجمعية الأمريكية للأمراض، كما شاركت الدكتورة عفراء الفلاحي في العديد من المؤتمرات العالمية كباحثة وحصلت كل من الدكتور ريم الكتبي والدكتور عبدالله المازمي والدكتورة مريم المهيري على كأس الإمارات للأشعة في سنوات مختلفة.

خدمات

وأشار إلى أن قسم الأشعة يقدم خدمات تشخيصية متميزة وخاصة مثل الدراسات المختلفة للرنين المغناطيسي للقلب سواء للأمراض الوراثية أو المكتسبة أو الجلطة أو الالتهاب وأمراض صمامات القلب والتشوهات الخلقية للقلب، إضافة إلى كل الدراسات للجهاز العصبي بما فيها اتباع البروتوكولات العالمية لدراسة كل أنواع الأوعية الدموية في آن واحد سواء عن طريق الأشعة المقطعية أو الرنين المغناطيسي، وكذلك يعد القسم مركزاً إقليمياً حصرياً للقيام بدراسة الرنين المغناطيسي الوظيفي للمخ، والذي يقوم من خلاله الطلب من المريض القيام بوظائف مختلفة لدراسة مراكز التحكم لهذه الوظائف في المخ وفعاليتها.

دراسات

وأوضح أن القسم يقدم دراسات عالية الجودة مثل الرنين المغناطيسي للبروستاتا الذي يساهم في الاكتشاف المبكر لمرض السرطان والرنين المغناطيسي للأمعاء الدقيقة لمتابعة مرضى الكرونز، بالإضافة إلى الخدمات التي يقدمها، كون مستشفى راشد مركزاً رئيسياً للطوارئ في الدولة، فيحرص قسم الأشعة على تقديم دراسات أشعة مقطعية عالية الجودة للجسم للمتعرض لإصابات عدة أو في مجال الجلطة الدماغية، وحرص القسم أيضاً على إدخال خدمة الموجات الصوتية بالصبغة الملونة التي تساهم في تشخيص الأورام وبشكل خاص أورام الكبد، كما أدخل القسم في الأعوام الماضية خدمتي المنظار الافتراضي للقولون والشعب الهوائية في الرئتين .

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