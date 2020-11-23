82 حالة ثلاسيميا في دبي خلال 6 سنوات

المصدر: دبي - عماد عبدالحميد

كشف مركز دبي للثلاسيميا التابع لهيئة الصحة في دبي عن تسجيل 82 حالة ثلاسيميا خلال الأعوام الستة الماضية، الأمر الذي يتطلب إجراءات صارمة وخاصة في ظل وجود التشريعات التي ينبغي التقيد بها من جميع المقبلين على الزواج.

وأكدت الدكتورة فتحية الخاجة مديرة مركز دبي للثلاسيميا لـ«البيان» أن عدد الحالات التي تم اكتشافها العام الماضي والأعوام الخمسة الأخيرة وصل إلى 82 حيث تم اكتشاف 20 حالة العام الماضي و13 في كل من 2018 و2017 فيما وصل عدد الحالات المكتشفة عام 2016 إلى 12 حالة و4 حالات في عام 2015 و20 حالة في عام 2014.

وأوضحت الدكتورة فتحية الخاجة أن القانون يلزم الفحص قبل الزواج ولا يلزم عدم تزاوج حاملي المرض الأمر الذي من شأنه أن ينتج عنه ولادة حالات جديدة بالدولة.

ورداً على سؤال حول إجراء الفحص الطبي لطلبة الثانوية أو الإعدادية، قالت الدكتورة فتحية الخاجة إن هذا الإجراء من شأنه أن يقلل ولادة حالات جديدة من المصابين بمرض الثلاسيميا حيث يسمح للشخص بمعرفة وضعه الصحي ما إذا كان حاملاً للمرض أو سليماً وعليه يتم التخطيط مسبقاً لمستقبله حيث يصبح الشخص الحامل للمرض على دراية بأن زواجه من شخص حامل ينتج عنه ولادة أطفال مصابين بالمرض.وبينت أن هذه الخطوة تحتاج إلى تعاون العديد من الجهات ونذكر منها وزارة التربية والتعليم والصحة المدرسية وهيئة المعرفة والتنمية البشرية ووزارة الصحة ووقاية المجتمع لتنسيق ما يلزم واعتماد التشريعات وآلية العمل بهذا المشروع.

تكاليف

وحول تكلفة علاج مريض الثلاسيميا سنوياً وتكلفة زراعة النخاع، قالت الخاجة: تبلغ تكلفة علاج المريض الواحد سنوياً قرابة 200,000 درهم وتعد الخدمة مجانية للمواطنين والمقيمين في دبي وفقاً لاشتراطات قانونية محددة فيما تتراوح التكلفة التقديرية لزراعة النخاع للمريض الواحد مع المعالجات قبل وبعد الزراعة والمتابعات بين نصف مليون درهم إلى مليون ويعتمد على الدول التي سيتم فيها الزراعة ومنها الهند ودول أوروبا وأمريكا والسعودية وبعض الدول في جنوب شرقي آسيا.

أدوية

وأوضحت الدكتورة فتحية الخاجة أنه في السابق كانت عملية زراعة النخاع تتم للأطفال، ولكن الآن هناك بعض الدول تجرى عمليات لمن تجاوزوا الثلاثين والأربعين وتمكن مركز دبي للثلاسيميا من إرسال عدد من المرضى البالغين الذين يتوافر لديهم شخص مطابق من الأسرة لإجراء عملية زراعة نخاع العظم خارج الدولة بالتعاون مع مكتب العلاج بالخارج التابع لهيئة الصحة في دبي وكذلك دائرة الصحة - أبوظبي. وجميع الحالات التي خضعت لهذه العملية مستقرة وقد عانت من بعض المضاعفات الطبيعية من جراء العملية الجراحية وتمت السيطرة عليها في المراجعات والمتابعات الطبية الدورية .

رعاية

بدورها قالت عواطف الجسمي المديرة الإدارية: إن مركز الثلاسيميا يعد مركزاً للرعاية النهارية لمرضى الثلاسيميا وأمراض الهيموجلوبين الوراثية ويقدم برنامج نقل الدم المزمن وهو عبارة عن عملية نقل خلايا دم حمراء مركزة للمرضى ومرض فقر الدم المنجلي للوصول لأفضل النتائج العلاجية وعملية تبديل كريات الدم الحمراء التي تتم لمرضى فقر الدم المنجلي الأكثر عرضة للمضاعفات ومخاطر ارتفاع مستويات الهيموجلوبين المنجلي كما تقلل هذه العملية من تراكم الحديد في الجسم، مشيرة إلى أن عدد المرضى المسجلين على عملية نقل الدم يبلغ 420 مريضاً بمعدل زيارة كل 21 يوماً، موضحة أن حاجة المريض للدم تعتمد على العديد من الأمور ومنها عمر المريض ووزنه وطوله والوضع الصحي بشكل عام حيث يحتاج المريض البالغ من 3-4 أكياس دم، والمريض الطفل من 1-2 كيس دم.

وذكرت عواطف الجسمي أن عدد زيارات المرضى للمركز في عام 2019 وصل إلى 19,360 مريضاً.

أوائل المراكز

بدوره قال الدكتور أحمد بن كلبان المدير التنفيذي لقطاع المراكز الصحية المتخصصة في هيئة الصحة في دبي: إن مركز دبي للثلاسيميا يقدم منظومة التطبيب عن بعد من منطلق تطوير الخدمات ورفع رضا المتعاملين، لافتاً إلى أن نسبة الإشغال في المركز تتعدى 85% وفقاً للمعايير الدولية التي تحتم عدم تجاوز هذه النسبة .

وأضاف: نجح المركز في توفير خدمات طبية عالية المستوى أسهمت بدورها في تمكين المرضى من ممارسة حياتهم وأنشطتهم اليومية بشكل طبيعي وابتكر العديد من الأساليب وطرق العلاج المتقدمة، المسجلة باسمه في المحافل الطبية المحلية والعالمية، الأمر الذي مهد لخفض معدل الوفيات بشكل متدرج وملحوظ بدعم من هيئة صحة دبي التي تسعى جاهده لتوفير أحدث الأدوية الطبية المعتمدة دولياً لمرضى الثلاسيميا (من مواطنين، ووافدين). .

وقال الدكتور أحمد بن كلبان إن نتيجة دراسة المتسوق السري للربع الثالث من العام الجاري للمركز بلغت 93.8% وجارٍ العمل على رفع خطة تحسينية لرفع سعادة المتعاملين، لافتاً إلى أن نتائج الربع الثاني من عام 2020 لنتائج سعادة المتعاملين في مركز دبي للثلاسيميا بلغت كالتالي: إجمالي السعادة %95، وإجمالي الرضا 96%، وإجمالي الثقة 93%.

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