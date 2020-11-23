٩٨٪ التزام المؤسسات بالإجراءات الاحترازية في دبي

المصدر: دبي - وائل نعيم

نفذ مفتشو بلدية دبي زيارات رقابية على 2198 مؤسسة، وبلغت نسبة الالتزام الإجمالية لجميع المؤسسات 98 %، فيما بلغ عدد المؤسسات المستوفية لاشتراطات وتدابير السلامة العامة 2164 مؤسسة، وذلك خلال 21 نوفمبر الجاري. وأسفرت الجولات الرقابية عن إغلاق صالون حلاقة ومخالفة 3 مؤسسات وتوجيه 30 تنبيهاً، وذلك بسبب عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.

وتحرص بلدية دبي على تعزيز حماية صحة وسلامة أفراد المجتمع، ومخالفة الجهات غير الملتزمة وفقاً للضوابط المعمول بها لديها، وتواصل البلدية الزيارات التفتيشية على المؤسسات والأنشطة التابعة لها، ومتابعة الالتزام بالاشتراطات الملزمة التي يجب اتباعها في تلك المؤسسات كالتباعد الاجتماعي وزيادة دورية التنظيف والتطهير في جميع الأوقات، والتركيز على النظافة الشخصية وغسل اليدين بالماء والصابون أو تعقيم اليدين للعالمين بشكل دوري قبل وبعد كل خدمة مع توفير معقم اليدين للزبائن في أماكن متفرقة، واستخدام الفوط والمناشف أحادية الاستخدام وارتداء كمام الوجه وقفاز اليدين للعاملين وتوفيرها للزبائن عند الحاجة.

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