«كلية محمد بن راشد» تختتم ندوة افتراضية سادسة عن الأنظمة الصحية

المصدر: دبي-البيان

اختتمت كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، فعاليات الجزء الأول من «الندوة العالمية الافتراضية السادسة حول أبحاث الأنظمة والسياسات الصحية» (HSR2020)، التي شاركت في استضافتها الكلية، بالتعاون مع مركز ترشيد السياسات الصحية، التابع لكلية العلوم الصحية بالجامعة الأمريكية في بيروت، ومنظمة الصحة العالمية، والتحالف من أجل بحوث السياسات والنظم الصحي، ومؤسسة بيل ومليندا غيتس، والعديد من الشركاء الآخرين. واستمرت الفعاليات على مدار خمسة أيام، من الأحد 8 نوفمبر 2020 وحتى الخميس 12 نوفمبر 2020.

تحت شعار «إعادة تصور الأنظمة الصحية من أجل عدالة اجتماعية وصحة أفضل»، جمعت الندوة، التي عقدت افتراضياً عن بعد، صناع السياسات والخبراء، لمناقشة سياسات الرعاية الصحية، في ضوء انتشار وباء فيروس «كورونا» المستجد «كوفيد 19».

وضمت الندوة العديد من الخبراء الذين حضروا عدداً من الجلسات النقاشية المثمرة، لتبادل الخبرات والآراء حول القيادة والتطوير المهني في قطاع الرعاية الصحية. ومن المقرر أن ينطلق الجزء الثاني من الندوة من 25 نوفمبر 2020 حتى 17 مارس 2021، حيث سيضم العديد من الجلسات التي سيتم تنظيمها كل أسبوعين.

تحديات

وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «يمر العالم بتحديات غير مسبوقة، وتطورات سريعة، دفعتنا إلى إعادة النظر في بعض ممارساتنا الحالية، ما يكشف عن الحاجة الملحة إلى تبني نهج أكثر استباقية، يتنبأ بالأزمات، ويطور الحلول المناسبة لها.

وتلعب الندوة العالمية الافتراضية السادسة حول أبحاث الأنظمة والسياسات الصحية، دوراً بارزاً في هذا المجال، من خلال تبادل الخبرات والآراء التي ستساعد كافة الأطراف على اتخاذ خطوات عملية في المستقبل».

وأضاف: «تمثل الندوة فرصة مثالية لمناقشة التحديات الصحية التي تواجه بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط والعالم، وهي مناقشة أصبحت أكثر أهمية، بسبب جائحة «كوفيد 19».

جلسات

٢ وقال الدكتور إيمانويل أزاد مونيسار الأستاذ المشارك في علوم السياسات الصحية بكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «من الضروري التأكد من أن الحلول المقترحة، تناسب السياق، وأنها شيء يريده الناس، وأنها تتكيف وتتناسب مع السياسات المحلية والمساءلة، وتركز على من هم في أمسّ الحاجة إليها. لقد اتفق الخبراء المشاركون على أهمية إعطاء المرضى مزيداً من التحكم، في ما يتعلق بمعلوماتهم».

استقبلت الندوة العالمية السادسة حول أبحاث النظم والسياسات الصحية، أكثر من 2269 من صناع القرار والخبراء والباحثين، من أكثر من 107 دول حول العالم، لمناقشة التحديات الحالية، التي تواجه بلدان منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط، بما في ذلك التغيرات الديموغرافية والأوبئة، والصراعات الداخلية التي تؤثر بشكل كبير في الصحة والموارد.

متابعات

حقق الحدث انتشاراً كبيراً، وجذب آلاف المتابعين من حول العالم، حيث حظي وسم الحدث (HSR2020#)، بأكثر من 11 مليون تفاعل، ما بين إعادة تغريد وإعجاب وتعليق على تغريدات الحدث من خلال الوسم. وكذلك حظي وسم شعار الحدث (ReimagineHealthSystems#)، بـ 2.5 مليون تفاعل من جميع أنحاء العالم .

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