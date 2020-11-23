المحفوظ بن بيه أميناً عاماً لـ«منتدى تعزيز السلم»

المصدر: (أبوظبي - وام)

أعلن منتدى تعزيز السلم في المجتمعات المسلمة، عن تعيين الخبير في العلاقات الدولية والتقارب بين الثقافات، الشيخ المحفوظ بن بيه، أميناً عاماً جديداً للمنتدى.

وعبّر الشيخ المحفوظ بن بيه - في تصريح له بهذه المناسبة - عن اعتزازه البالغ، وامتنانه الصادق، بالثقة السامية للقيادة الرشيدة، بتعيينه في هذا المنصب، راجياً من الله تعالى، أن ينال التّوفيق والسداد، ليكون عند حسن ظنّهم، كما عبّر عن شكره وامتنانه لراعي المنتدى، سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، على هذا التكليف والتشريف.

وأضاف: «إنّ المنتدى ماضٍ في دروب سلام المنطقة من أبوظبي، مؤسّساً على ما تراكم خلال السنوات الماضية، من التأصيلات العلمية».

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