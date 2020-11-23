اكتشافات «أدنوك» تعزز أمن الطاقة في الدولة

يأتي اكتشاف أدنوك لموارد نفط غير تقليدية في مناطق برية وزيادة الاحتياطي النفطي من الموارد التقليدية.. نتيجة جهودها الحثيثة لتحقيق أقصى قيمة ممكنة من احتياطيات الموارد الهيدروكربونية لصالح وخدمة دولة الإمارات، حيث ستسهم الموارد الجديدة في تعزيز أمن الطاقة في الدولة، وترسيخ مكانتها مورداً عالمياً أساسياً وموثوقاً لأجود أنواع النفط الخام، حيث استطاعت أدنوك زيادة سعتها الإنتاجية من النفط الخام إلى أكثر من أربعة ملايين برميل يومياً هذا العام.

وتتمتع أدنوك بمزايا عديدة تتيح لها فرصة كبيرة للاستفادة من فرص النمو في الأسواق العالمية لوقود الهيدروجين، وذلك من خلال الاعتماد على مرافق البنية التحتية القائمة حالياً الحديثة والمتكاملة ونطاق شراكات أدنوك الاستراتيجية الواسعة فضلاً عن الاحتياطيات الغنية من الغاز الطبيعي التي تمتلكها إمارة أبوظبي.

وتنتج أدنوك حالياً وقود الهيدروجين للإيفاء باحتياجات عملياتها في مجال الغاز والتكرير والبتروكيماويات، وستعمل الشركة تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد على استكشاف ومتابعة الفرص المحتملة لارتفاع الطلب العالمي المتنامي على الوقود الهيدروجيني والأمونيا المستخلصين من الغاز الطبيعي.

وتمتلك أدنوك فرصة فريدة تؤهلها لتحقيق الريادة في مجال تطوير سلاسل القيمة العالمية وبناء منظومة حديثة ومتكاملة لإنتاج وقود الهيدروجين في دولة الإمارات بالشراكة مع الدوائر والمؤسسات المختصة في حكومة أبوظبي، وذلك من خلال الاستفادة من مكانتها الرائدة منتجاً رئيسياً للغاز الطبيعي وتمتعها بمرافق بنية تحتية حديثة ومتكاملة وشراكات استراتيجية واسعة فضلاً عن وجود احتياطيات غنية من الغاز الطبيعي.

يُذكر أن المجلس الأعلى للبترول.. يمثل أعلى هيئة مشرفة على قطاع النفط والغاز في إمارة أبوظبي، وهو يتولى وضع السياسات والاستراتيجيات المتعلقة بالقطاع في الإمارة وتحديد أغراضها وأهدافها في كل مجالات صناعة النفط، وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها ومتابعة تطبيق تلك القرارات وصولاً إلى تحقيق الأهداف والنتائج المرجوة في جميع مجالات صناعة النفط والغاز.

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