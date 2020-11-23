البواردي يترأس اجتماع مجلس الدفاع الخليجي المشترك

المصدر: أبوظبي - وام

ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، اجتماع مجلس الدفاع المشترك في دورته الـ 17، والتي عقدت عبر الاتصال المرئي بمشاركة الدكتور نايف فلاح مبارك الحجرف، الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، واللواء الركن أحمد علي حميد آل علي، الأمين العام المساعد للشؤون العسكرية وأعضاء الوفود المشاركة.

وفي كلمته الافتتاحية أكد معالي محمد بن أحمد البواردي ضرورة العمل على تطوير قدرات القيادة العسكرية الموحدة ضمن المنظومة الوطنية، وقال: «من خلال تجربتنا في دولة الإمارات العربية المتحدة نؤمن بأن القوات المسلحة بما تملكه من موارد وإمكانات ونظراً لخبرتها في مواجهة الطوارئ والأزمات والكوارث، بما في ذلك استعدادها لمواجهة الحروب البيولوجية، تبقى مؤهلة للقيام بدور نشط لدعم المنظومة الوطنية في مواجهة الجائحة الحالية، حيث تشكل تهديداً وطنياً شاملاً، ولهذا نقترح في إطار اختصاصات مجلس الدفاع الخليجي المشترك العمل على تطوير قدرات القيادة العسكرية الموحدة ضمن المنظومة الوطنية لمواجهة مثل هذه التهديدات في المستقبل».

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