«معاً» تطلق مبادرة «غاية» لترسيخ أسس المعرفة المالية في أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

أعلنت هيئة المساهمات المجتمعية - معاً عن إطلاق مبادرتها الجديدة «غاية»، وهو برنامج لتعزيز المعرفة بالإدارة المالية، ويمتد على مدار ثلاثة أشهر، ويهدف إلى ترسيخ أسس المعرفة بالإدارة المالية بين مواطني دولة الإمارات في أبوظبي ورفدهم بالخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة وذلك عبر توفير كافة الأساليب اللازمة لتعزيز مستوى المعرفة وتمكينهم من اتخاذ القرارات المناسبة لإدارة شؤونهم المالية بذكاء، حيث سيتم إطلاق ثلاث دورات للبرنامج سنوياً.

ينطلق برنامج «غاية» في 13 ديسمبر بمشاركة 50 مواطناً إماراتياً من سكان أبوظبي لتمكينهم من إدارة أموالهم ومدخراتهم بكفاءة، لمعالجة إدارة النفقات المالية، وفقاً لنتائج استبيان مؤشر جودة الحياة الصادر عن دائرة تنمية المجتمع في إمارة أبوظبي.

وسيتم تعيين 35 مشاركاً في البرنامج من قبل هيئة أبوظبي للدعم الاجتماعي، والمجال مفتوح أمام أبناء المجتمع للتقدم ويجري اختيار المشاركين بالتعاون مع هيئة معاً.

مسيرة

وصرحت سلامة العميمي، المدير العام في هيئة المساهمات المجتمعية - معاً: يشكل إطلاق برنامج «غاية» خطوة مهمة في مسيرتنا الحافلة بالإنجازات، إذ لا ينحصر هدفنا في تقديم برنامج لتعزيز المعرفة بالإدارة المالية بل نسعى لإرساء منظومة توعية شاملة بأهمية الموارد المالية ونعمل لرفد المواطنين الإماراتيين بالمعارف والخبرات اللازمة لإدارة شؤونهم المالية بكفاءة، لبناء مجتمع مستدام مكون من أفراد قادرين على اتخاذ قرارات مسؤولة وحكيمة .

شراكة

تم إطلاق المبادرة بالشراكة مع أكاديمية سوق أبوظبي العالمي ومعهد لندن للأعمال المصرفية والمالية المسؤولَين عن وضع ومتابعة تنفيذ المنهج التعليمي، وسيحقق برنامج «غاية» أهداف التنمية الوطنية في التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي. ويتم توفير الدعم المالي لتطوير المنصة الرقمية للبرنامج لتشجيع التعلم عن بعد والتواصل الرقمي بين المشاركين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز