«كهرباء دبي» تطلق الدفعة الثانية من ماجستير «تقنيات طاقة المستقبل»

المصدر: دبي - البيان

شهد معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إطلاق الدفعة الثانية من «برنامج ماجستير أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» الذي تنفذه الهيئة بالتعاون مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، وذلك بحضور البروفيسور طارق زهدي مدير البرنامج، والبروفيسور جابرييل جوميز من الهيئة التدريسية في الجامعة، وعدد من مسؤولي الهيئة.

وأكد معالي سعيد محمد الطاير في كلمته التي ألقاها عن بُعد أمام طلاب الدفعة الثانية من البرنامج «أن الهيئة تعمل باستمرار لتحقيق رؤية وتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لجعل دبي مدينة مستقبلية على مستوى عالمي في كافة المجالات، وتعزيز جودة الحياة فيها لتحقيق سعادة المواطنين والمقيمين والزائرين».

تطوير

وأضاف معاليه: «عندما صممنا البرنامج مع جامعة كاليفورنيا في بيركلي، كان هدفنا تطوير برنامج ماجستير فريد ومستقبلي لمواطني دولة الإمارات العربية المتحدة. واليوم، تضم الدفعة الثانية 60 طالباً، وإنني فخور بكم جميعاً وأحثكم على الالتزام بأعلى المعايير العلمية والمهنية والقيم الأخلاقية، فضلاً عن التحلي بالإيجابية».

وخاطب معالي سعيد محمد الطاير الطلاب قائلاً: «يعيش العالم حالياً أوقاتاً مليئة بالتحديات، غير أننا ننظر دائماً إلى قدرتنا على الاستجابة والتكيف مع التغيير، فنحن لا نزال قادرين على مواصلة استشراف وصنع مستقبلنا، وأنتم تؤكدون نجاح هذه الرؤية اليوم بوعدكم أن تحققوا نجاحاً باهراً في المستقبل.

ومن دواعي سروري أن جامعة كاليفورنيا في بيركلي هي شريكنا في هذا البرنامج، حيث سيتولى نخبة من أفضل الأكاديميين في الجامعة تدريسكم حول عدد من الموضوعات التقنية المتطورة مثل الذكاء الاصطناعي، وتعلم الآلة، وأنظمة إنتاج الطاقة المتجددة، والأمن السيبراني، وغيرها.

وأنتم جزء من مجموعة مختارة وصلت إلى القائمة النهائية من منتسبي هذا البرنامج، وإننا على يقين من أنكم ستحققون أقصى فائدة من هذا البرنامج لأننا بحاجة إلى قيادات مؤهلة مهنياً لتولي قيادة المبادرات الحالية والمستقبلية في هيئة كهرباء ومياه دبي وإمارة دبي بشكل عام. وأنا على ثقة بأنكم ستحققون الأهداف المرجوة وعلى أتم وجه وفي الوقت المطلوب».

بالأرقام

وصل عدد الملتحقين بالدفعة الثانية للحصول على ماجستير «أنظمة وتقنيات طاقة المستقبل» من جامعة كاليفورنيا في بيركلي إلى 60 طالباً من موظفي الهيئة، فيما بلغ عدد خريجي الدفعة الأولى 35 طالباً.

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