25 من ذوي الدخل المحدود رخص قيادتهم مجانية

المصدر: (دبي - البيان )

أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، عن استمرار المبادرة الخيرية، والتي تُعنى بتوفير جميع المواد التدريبية والتعليمية والإجراءات الخاصة بمنح رخص سواقة مجانية للأفراد من ذوي الدخل المحدود، وذلك بالتعاون والتنسيق مع معهد الإمارات للسياقة وجمعية بيت الخير، وذلك وفق اتفاقية تم تنفيذها، والتي أثمرت عن حصول 25 شخصاً على رخص قيادة مجانية، في إطار تعزيز مسؤوليتها المجتمعية تجاه شرائح المجتمع المختلفة.

وقال الدكتور يوسف آل علي، رئيس اللجنة العليا لمحفظة الهيئة للخير والمدير التنفيذي لمؤسسة تاكسي دبي التابعة للهيئة: «إن هذه المبادرة تأتي بناءً على اتفاقية تم توقيعها مع معهد الإمارات للسياقة بوصفه شريكاً في محفظة الهيئة للخير، والتي بموجبها يتم منح أشخاص من ذوي الدخل المحدود من جميع الجنسيات رخص قيادة مجانية، عبر التكفل بنفقات الرخصة بدءاً من فتح الملف ومروراً بالتدريب النظري والعملي، واختبارات الإشارات والمواقف والسوق والطريق السريع، وانتهاءً بالاختبار النهائي ومنح الرخصة، وهذه الاتفاقية التي تم توقيعها في عام الخير 2017، أسفرت حتى الآن عن حصول 25 شخصاً من الفئة المعنية على رخص قيادة، والذين تم ترشيحهم من قبل جمعية بيت الخير ».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز