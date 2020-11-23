داوود الهاجري: خدمة ذاتية مجاناً للمواطنين لتصميم الملاحق

المصدر: دبي - وائل نعيم

كشفت بلدية دبي عن تسجيلها أكثر من 1000 متعامل جديد في «تطبيق دبي لتراخيص البناء» خلال الـ3 أشهر الماضية.

وقال داوود الهاجري مدير عام بلدية دبي لـ«البيان» يعتبر «تطبيق دبي لتراخيص البناء» تطبيق هاتف ذكي مجانياً يمكّن المتعاملين من مواطنين وملاك واستشاريين ومقاولين ومطورين وجميع العاملين بقطاع البناء والتشييد من الحصول على البيانات ومتابعة مشاريع البناء لديهم. ويعد التطبيق أداة سهلة وفي متناول اليد للحصول على البيانات وتتبع المشاريع.

وأوضح أن أهمية التطبيق تكمن في أنه يسهل متابعة رحلة البناء من الترخيص لغاية مرحلة الإنجاز في تطبيق واحد وشامل، وكذلك يتيح للمتعاملين الحصول على بيانات المشاريع والتعرف على مراحل العمل بها دون الحاجة لزيارة أي من مراكز الخدمة بالدوائر الحكومية أو التواصل مع مراكز العملاء، ويمكن استخدام التطبيق داخل وخارج الدولة وعلى مدار الساعة، كما يمكن إضافة أي ملاحظة أو استفسار من قبل المتعاملين والرد عليهم من خلال التطبيق.

وتابع: يستفيد المتعاملون من التطبيق بدءاً من مرحلة اختيار الاستشاري والمقاول، حيث يوفر التطبيق قاعدة بيانات وقوائم المكاتب الاستشارية وشركات المقاولات المسجلة والمعتمدة بإمارة دبي وفئاتها المختلفة، مع توضيح مستوى تقييم المكتب أو الشركة السنوي والدرجة الحاصل عليها (ممتاز – جيد جداً – جيد – مقبول)، وتمكين المتعامل من اختيار الاستشاري أو المقاول المناسب له والتعرف على عدد ومساحة المشاريع لديه وكذلك عدد الكوادر الفنية.

وقال الهاجري: في مرحلة الترخيص والتنفيذ يتمكن المتعامل من متابعة إجراءات التقديم ومدى التقدم بها وسير إنجازها لدى بلدية دبي والدوائر المشاركة في الترخيص إلى أن يتم إصدار رخصة البناء، كما يمكنهم التطبيق من تتبع سير العمل بالمشروع منذ بدء الحفر وعمل الأساسات وتنفيذ الهيكل وغيره من خطوات التنفيذ والتشطيب إلى أن يتم إصدار شهادة الإنجاز وتوصيل الخدمات. كما يمكن للملاك تتبع سير المشروع من خلال صور بصرية توضيحية تظهر المبنى والطوابق التي يتم العمل بها والطوابق التي تم الانتهاء منها.

وأوضح الهاجري أن التطبيق يتيح خدمة أساسية ومهمة للمواطنين، وتعتبر الأولى من نوعها في المنطقة والإقليم، وهي خدمة ترخيص الملاحق من خلال طرح ثلاثة خيارات يمكن للمتعاملين الاختيار بينها، وهي «التصميم الذاتي» بحيث يمكن للمتعامل تصميم الملحق بنفسه من خلال الهاتف وإرساله مباشرة من الهاتف للبلدية للاعتماد، أو خيار «النماذج الجاهزة»، حيث يوفر التطبيق عدداً من الملاحق المسبقة التصميم، أو خيار «فئة كبار المواطنين»، والتي من خلالها تقوم البلدية بإرسال فريق مختص يزور المتعامل في موقعه .

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