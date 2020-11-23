50 % انخفاض أسعار الأسماك في سوق عجمان

المصدر: عجمان - أسامة أحمد

شهدت أسعار الأسماك في عجمان انخفاضاً بنسبة 50% للعديد من الأنواع نتيجة لوفرة الصيد ما ساهم في زيادة وإقبال المستهلكين على شراء الأسماك، ولا سيما لأنواع الشعري والهامور والبلطي، واستقبل السوق يوم أمس 43 قارباً محلياً محملاً بكميات وأنواع أسماك متنوعة، كما قامت دائرة التنمية الاقتصادية بتسجيل زيارة للسوق للاطلاع على مدى التزام العاملين تطبيق الاشتراطات الخاصة بممارسة الأنشطة في ظل «كورونا».

وقال علي يوسف مدير سوق السمك في عجمان لـ«البيان»: «شهد السوق يوم أمس ورود كميات كبيرة من الأسماك عبر قوارب الصيد التابعة لجمعية صيادي عجمان، حيث تم استقبال 43 قارباً، إضافة إلى استقبال قوارب قادمة من الإمارات المجاورة الأمر الذي ساهم في وجود وفرة من الأسماك».

وأكد استمرار الإجراءات الاحترازية والوقائية لمكافحة فيروس كورونا المستجد في ممارسة نشاط بيع وشراء الأسماك وفرض رقابة دائمة أثناء عمل السوق من الساعة الـ6 صباحاً إلى الـ10 مساءً، كما يتم إجراء التعقيم الدوري للسوق وإلزام العاملين إجراء الفحوص الدورية، إضافة إلى وجود كاميرات لقياس درجات الحرارة للعاملين والمستهلكين من أجل حماية الجميع وتعزيز إجراءات السلامة.

وأرجع زيادة كميات الأسماك الواردة إلى السوق نظراً للسماح للصيادين بالصيد عن طريق الشباك، مؤكداً أن هذا الأمر انعكس إيجاباً لصالح المستهلكين وأدى إلى انخفاض أسعار الأسماك.

رصد

أكد أكبر محمد، تاجر أسماك في سوق عجمان، انخفاض أسعار الأسماك مطلع الأسبوع الحالي عن الأسبوعين الماضيين وذلك بنسبة 50%، موضحاً أن سعر الكيلو للسمك الشعري تراوح من 20 إلى 25 درهماً والجش سعر الكيلو 20 درهماً وسعر كيلو البوري 15 درهماً.

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