2000 طن الإنتاج السنوي للمزارع السمكية في دبا الفجيرة

المصدر: (الفجيرة - وام)

بلغ إجمالي إنتاج المزارع السمكية الـ 3 في مدينة دبا الفجيرة نحو 2000 طن سنوياً، وتضم مجموعة من الأنواع المستزرعة وهي: «المحار، أسماك البلطي، الهامور، السيباس والسبريم» والتي تمثل أحد الحلول المهمة في مواجهة التحديات المستمرة لمخزون الثروة السمكية.

ويهدف إنشاء المزارع إلى استدامة الثروة السمكية في الدولة لتعزيز أهداف تحقيق الأمن الغذائي عن طريق عمل المحميات الطبيعية التي تمثل موائل مهمة للثروة السمكية وتنميتها بمشاريع استزراع المرجان، وإسقاط الكهوف الأسمنتية، والتي وصل عددها إلى 200 ضمن مشاريع الإسقاط للكهوف في مياه البحر، إضافة إلى مشروع نقل أمهات المرجان من المناطق الخطرة واستزراعها في المناطق المحمية.

وتسعى بلدية دبا الفجيرة من خلال تطبيق التشريعات التي وضعتها الدولة لحماية المخزون عن طريق الرصد والمراقبة وتطبيق العقوبات على الممارسات الخاطئة في الصيد بجانب فتح المجال لممارسة أنشطة الاستزراع السمكي، حيث توجد لدى البلدية مناطق خاصة في البحر لمشاريع الاستزراع السمكية .

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