«إقامة دبي» تعزّز التعاون مع «المدققين الداخليين»

المصدر: دبي - البيان

استقبلت الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في دبي، وفداً من جمعية المدققين الداخليين، برئاسة عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، وكان في مقدمة مستقبليهم اللواء محمد أحمد المري، مدير عام إقامة دبي، واللواء عبيد مهير بن سرور، نائب مدير عام إقامة دبي، والعميد طلال الشنقيطي، مساعد المدير العام لقطاع شؤون المنافذ الجوية، وعبد الرحمن أحمد عبد الرحمن، المستشار المالي في «إقامة دبي»، وعدد من المسؤولين في كلتا الجهتين.

وجاءت الزيارة لمناقشة سبل التعاون وتوطيد العلاقات بين الجهتين. وجرى خلال اللقاء تكريم «إقامة دبي» من قبل الجمعية نظير جهودها المتميزة ومساهماتها القيمة على مدار الأعوام في مجال التدقيق الداخلي والحوكمة والتنافسية، وكونها تمتلك منظومة في التدقيق الداخلي تضم كوادر بشرية مؤهلين يمتلكون مهارات عالية وفقاً لأعلى المعايير العالمية.

وعبر اللواء محمد المري، مدير عام إقامة دبي، خلال اللقاء عن سعادته بهذا التكريم وبجهود جمعية المدققين الداخليين لمسيرة التميز والريادة والارتقاء بمستويات عالمية لمسيرة مهنة التدقيق الداخلي.

وأكد اللواء المري حرص إقامة دبي على مد جسور التعاون مع مختلف الجهات والدوائر الحكومية في إمارة دبي بهدف تنفيذ مبادرات مشتركة، واستثمار الخبرات الوطنية وتوظيفها في تعزيز جودة الحياة والارتقاء بالأداء الحكومي.

وأضاف اللواء المري أن إدارة التدقيق الداخلي بإقامة دبي تقوم بتقديم خدمات توكيدية وأنشطة استشارية بشكل موضوعي ومستقل لتحسين الخدمات والأعمال والحد من المخاطر وضمان الحوكمة وإضافة قيمة بما يمكن صناع القرار في اتخاذ القرارات القيادية، والذي يهدف إلى ضمان إجراءات الضبط الداخلي للعمليات المالية والإدارية الرئيسية والمساندة المنفذة بالإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي. وصممت بشكل يحقق إدارة فعالة للمخاطر وتحقيق الإدارة العامة لأهدافها الموضوعة بكفاءة وفاعلية ومعايير مهنية عالية.

ومن جانبه توجه عبد القادر عبيد علي، رئيس مجلس إدارة جمعية المدققين الداخليين بدولة الإمارات العربية المتحدة، بجزيل الشكر والتقدير لـ «إقامة دبي» على الدعم اللامتناهي الذي تقدمه الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي للمهنة بصفة عامة، وللجمعية بصفة خاصة.

إنجازات

قالت نورة أيوب، مدير إدارة التدقيق الداخلي: «إن إدارة التدقيق الداخلي حققت خلال مسيرتها العديد من الإنجازات في مجال التدقيق الداخلي، منها الفوز بجائزة أفضل الممارسات في مجال التدقيق والحوكمة والمخاطر. بالإضافة إلى المشاركة في إصدار دليل تقييم الجودة لنشاط التدقيق الداخلي، والذي يتوافق مع الإطار المهني لممارسة التدقيق الداخلي».

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