الشارقة الخيرية: 59.6 مليون درهم عبر خدمة التبرعات الإلكترونية منذ مطلع العام

المصدر: الشارقة – البيان

تواصل جمعية الشارقة الخيرية تعزيز رؤيتها نحو تيسير خدماتها إلكترونياً، حيث شهدت قنوات التواصل الإلكترونية التابعة لجمعية الشارقة الخيرية، منذ مطلع العام الجاري وحتى نهاية شهر أكتوبر انتشاراً واسعاً بين الغالبية العظمى من جمهور المتبرعين الذين أبدوا رضاهم وإعجابهم بما وفرته الجمعية من وسائل بسيطة وميسرة تمكنهم من التبرع بسهولة ويسر، وذلك بفضل ثقة المحسنين وتفاعلهم المستمر، كما بلغت القيمة الإجمالية للتبرعات الواصلة للجمعية 59.6 مليون درهم منذ بداية يناير الماضي.

ووفقاً لتقرير صدر مؤخراً عن إدارة الشؤون المالية بالجمعية، فإن التبرعات من خلال الخدمات الإلكترونية كان لها نصيب كبير من إجمالي الدخل العام منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أكتوبر المنقضي وهي قنوات تتميز بتنوعها ما بين الموقع الإلكتروني، والرسائل النصية، والبطاقة الائتمانية، وأجهزة التبرع الآلي، والتطبيق الرقمي.

وأفاد عبد الله سيف بن هندي، مدير إدارة الموارد والخدمات المساندة، أن الموقع الإلكتروني للجمعية شهد تفاعلاً كبيراً بين جمهور الجمعية، وبلغت القيمة الإجمالية للتبرعات 59.6 مليون درهم، منها 4.2 ملايين درهم من خلال الموقع الإلكتروني، بينما بلغت تبرعات خدمة الرسائل النصية 44.6 مليون درهم، فيما سجل الرابط الذكي تبرعات بقيمة 5.9 ملايين درهم، وقدم مستخدمو البطاقات الائتمانية تبرعات بقيمة 4.9 ملايين درهم.

وأشار بن هندي إلى أن حجم تفاعل الجمهور ارتفع كثيراً خلال الفترة الماضية، ما يؤكد على الانتشار الواسع للخدمات الإلكترونية التابعة للجمعية بين مختلف فئات المتبرعين، لافتاً أن الجمعية استطاعت مواكبة التحولات الرقمية، وأصبحت كافة خدماتها تتم عبر الأجهزة الذكية، ما يتيح للغالبية العظمى من الجمهور وهم مستخدمون دائمون للتطبيقات الرقمية إمكانية المشاركة في دعم أعمال الجمعية من مكان تواجدهم عبر خطوات بسيطة وميسرة بعيداً عن التقليدية والنمطية.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز