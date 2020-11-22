«الوطني للأرصاد»: هزة أرضية بقوة 4.6 درجات في جنوبي إيران.. ولا تأثير في الدولة

المصدر: أبوظبي - وام

سجلت محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة لـ«المركز الوطني للأرصاد» هزة أرضية بقوة 4.6 درجات على مقياس ريختر وقعت على عمق 10 كيلومترات جنوبي إيران في الساعة الثامنة و13 دقيقة من صباح أمس حسب التوقيت المحلي للدولة.

وأوضح المركز - في بيان له - أن مثل هذه الهزات وعلى هذا البعد غير محسوسة في الدولة وليس لها أي تأثير.

تجدر الإشارة إلى أن هذا النشاط طبيعي على حدود الصفيحة العربية على طول سلسلة جبال زاغروس جنوبي وغربي إيران.

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