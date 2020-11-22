«أكاديمية شرطة دبي» تعقد لقاء «عن بعد» مع الرواد المؤسسين

المصدر: دبي - البيان

التقى اللواء الأستاذ الدكتور محمد أحمد بن فهد مساعد القائد العام لشؤون الأكاديمية والتدريب، عبر تقنيات الاتصال المرئي «عن بعد»، جيل الرواد الأوائل المؤسسين لمسيرة التعليم في أكاديمية شرطة دبي، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، بحضور العميد الأستاذ الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، ونائبه العميد الأستاذ الدكتور محمد بطي الشامسي، والعقيد الأستاذ الدكتور سيف غانم الشامسي عميد الأكاديمية، والأستاذ الدكتور علي حمودة مستشار الأكاديمية، ومديري الإدارات الفرعية، وأعضاء هيئة التدريس.

وتوجه اللواء بن فهد، بعميق الشكر والتقدير للرواد المؤسسين لدعم تميز الأكاديمية منذ إنشائها عام 1987، ونقل إليهم تحيات معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، رئيس مجلس إدارة الأكاديمية، وتقديره البالغ لجهودهم وإخلاصهم وتفانيهم خلال فترة توليهم مناصب عمادة الأكاديمية، وتدريس الطلبة المرشحين، وتخريج كوادر أمنية وقانونية تبوأت مناصب عليا في المجتمع، وساهمت في نهضة وتقدم البلاد، مؤكداً أن هذا اللقاء بمثابة لمسة وفاء لجيل الرواد، واعتراف بالجميل، مثنياً على دورهم في وضع اللبنات الأولى لصرح الأكاديمية، حتى أضحت صرحاً علمياً شامخاً على مستوى العالم، تصدر إشعاعاتها العلمية في كل مكان.

ومن جانبه، ثمّن العميد الأستاذ الدكتور غيث السويدي، عطاءات تلك النخبة من المعلمين المربين الذين لم يبخلوا على أبنائهم بالعلم والمعرفة والنصيحة والإرشاد، ونقل خبراتهم وتجاربهم، وتحقيق الإنجازات المتميزة، وحمل شعلة المعرفة على أرض دولة الإمارات العربية المتحدة الطيبة، خلال مسيرة تميز الأكاديمية، التي امتدت على مدار 33 عاماً.

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