«بارك حياة دبي» ضمن خيارات حاملي «إسعاد»

المصدر: دبي - البيان

وقعت منى محمد العامري، رئيس لجنة بطاقة إسعاد على استمارة تقديم العروض الخاصة بانضمام فندق «بارك حياة دبي» إلى الخيارات المتنوعة من الفنادق والمطاعم التي تقدمها «إسعاد» لحامليها ولأقاربهم من الدرجة الأولى، موفرة لهم بذلك حسماً بنسبة %20 على تكلفة النزول في غرف وأجنحة الفندق، بالإضافة إلى استخدام جميع مرافق المنتجعات الصحية التابعة له.

وقدم صادق علي، ممثل قطاع الفنادق في لجنة بطاقة إسعاد، الشكر إلى إدارة فندق «بارك حياة دبي»، على تعاونهم في إتمام هذا الاتفاق مؤكداً أن الفندق أصبح شريكاً مهماً للجنة، وهي بداية علاقة طويلة ومجزية لكلا الطرفين.

ويمكن لحاملي بطاقة إسعاد وأقاربهم من الدرجة الأولى الاستفادة من هذا العرض من خلال القيام بالحجز عبر الموقع الرسمي للفندق واستخدام كود الخصم ESAAD مع ضرورة إبراز بطاقة إسعاد لموظف الاستقبال عند الذهاب للفندق.

ويُشار إلى أن الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي الخاص ببطاقة «إسعاد» يتيح لحاملي البطاقة الاطلاع على كافة العروض والمزايا التي تقدمها «إسعاد» في مختلف القطاعات.

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