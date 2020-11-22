«زراعة أبوظبي» تصدر دليلاً إرشادياً للزراعة المنزلية وأسطح البنايات

المصدر: (أبوظبي - البيان)

أصدرت هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية دليلاً إرشادياً للزراعة المجتمعية في الحدائق المنزلية والمؤسسات التعليمية وأسطح البنايات للاستفادة منها في زراعة الأشجار المثمرة والخضروات، وذلك بهدف نشر الوعي بأهمية استغلال المساحات المؤهلة للزراعة وإنتاج الغذاء، بما يدعم منظومة الأمن الغذائي وتحقيق الاكتفاء الذاتي للأسر والأفراد وتحسين النظام البيئي. وينقسم الدليل إلى أقسام عدة حسب طبيعة الموقع الذي يمكن زراعته والعمليات الزراعية الخاصة بالعناية بالنبات من بداية الزراعة وحتى الحصاد.

وخصص القسم الثاني للزراعة فوق أسطح المنازل والبنايات. ويستعرض أيضاً النظم الملائمة لزراعة الأسطح، ومنها الزراعة في الأحواض أو الصناديق.

ويتضمن الدليل إرشادات لعمليات الري والاحتياجات المائية لنمو أشجار الفاكهة والخضروات من الزراعة وحتى الحصاد.

أما القسم الخامس فخصص لطرق الوقاية ومكافحة الآفات، في حين خُصص القسم السادس لعمليات الحصاد وما بعد الحصاد.

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