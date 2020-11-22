لجان «الوطني» تسابق الزمن لإنجاز أولويات الفصل التشريعي الجديد

المصدر: (أبوظبي – موفق محمد )

مع اقتراب موعد انطلاق الدور الثاني من الفصل التشريعي السابع عشر، تسابق لجان المجلس الوطني الاتحادي، خلال الأسبوع الجاري، الزمن، لإنجاز التقارير الخاصة بالقوانين المدرجة ضمن الأولويات الحكومية، حيث تستكمل لجنة الشؤون الإسلامية والأوقاف والمرافق العامة غداً، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن تنظيم اتحاد الملاك، والذي يتكون من 40 مادة.

ومن المقرر أن تشرع اللجنة ضمن خطة عملها، في عقد لقاءات مع ممثلي الجهات المعنية بمشروع القانون، وذلك من أجل التعرف إلى ملاحظاتهم ومقترحاتهم وآرائهم بشأنه، ومناقشة مختلف الآثار المترتبة عليه، ومن ثم سيتم مناقشة تلك المخرجات الناتجة عن اجتماع الجهات المعنية مع ممثلي الحكومة، للوصول إلى صياغة نهائية وتوافق حول مواد وبنود مشروع القانون.

كما تناقش لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية، يوم الثلاثاء المقبل، مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، في إطار خطة عمل اللجنة التي أعدتها لمناقشة هذا المشروع .

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