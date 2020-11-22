مشاركة وجيزة لترامب في القمة مجموعة العشرين الافتراضية

المصدر: (واشنطن-أ.ف.ب)

شارك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لفترة وجيزة أمس، في قمة مجموعة العشرين الافتراضية، وتحدّث عن «عمله المذهل»، وفقاً لاثنين من المشاركين تحدثت إليهما وكالة «فرانس برس»، قبل أن ينسحب من الجلسة ويتوجه للعب الغولف.وبدأ ترامب الذي يواصل رفض قبول هزيمته في الانتخابات الرئاسية، حديثه بعد وقت قصير من الكلمة الافتتاحية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

وبحسب مشارك حضر المحادثات المغلقة، فإنّ «خطابه تمثّل في قوله إنه قام بعمل مذهل للغاية خلال فترة ولايته على الصعيد الاقتصادي وفي مواجهة «كورونا».

وأكّد المصدر أنّ ترامب «لم يقل كلمة واحدة على الصعيد الدولي».

وبحسب المصدر الآخر، قال ترامب «كان لي شرف العمل معكم وأتطلع إلى العمل معكم في المستقبل ولفترة طويلة».

وبمجرد انتهاء كلمته، انسحب، وتسلّم وزير الخزانة مكانه. وغادر البيت الأبيض متوجهاً إلى ناديه للغولف.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز