الجبير: نتطلع للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة

المصدر: (الرياض - وكالات)

عبّر وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية عادل الجبير عن تطلع بلاده للتعاون مع الإدارة الأمريكية الجديدة.

وأوضح في مقابلة مع قناة «سي إن إن» الأمريكية، أن السعودية تتعامل مع جميع الإدارات الأمريكية بغض النظر عمّا إذا كانوا جمهوريين أو ديمقراطيين. وأضاف الجبير أن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لديه خبرة سياسية كبيرة، حيث كان في مجلس الشيوخ طوال 35 عاماً ثم نائباً للرئيس السابق.

وأكد وزير الدولة السعودي، أن ما يقوله المرشحون أثناء حملاتهم الانتخابية لا ينعكس على ما يفعلونه حين يصبحون في المنصب. وأشار إلى أن المملكة العربية السعودية تتعامل مع الرؤساء بمجرد وصولهم إلى المنصب وليس قبله.

وأضاف الجبير أن بين السعودية والولايات المتحدة مصالح ضخمة في ملفات كثيرة بالمنطقة والعالم، خصوصاً فيما يتعلق بالاقتصاد العالمي واستقرار سوق النفط وأمن الطاقة ومحاربة التطرف والإرهاب. وأضاف أن المملكة العربية السعودية هي المفتاح فيما يتعلق بالعالم الإسلامي.

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