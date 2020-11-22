تدشين مكتب خدمات ترخيص السائقين بقرية تسجيل في الشارقة

المصدر: الشارقة - البيان

أكد اللواء سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، سعي القيادة المتواصل لتعزيز رضا المتعاملين وإسعادهم من خلال إضفاء المزيد من الجودة على الخدمات المقدمة وفق أفضل المعايير، لتوفير الوقت والجهد على المراجعين، بما يخدم ويحقق مصالحهم بسرعة وسهولة، وحرصها على الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين لتعزيز جودة الحياة، ويأتي ذلك انسجاماً مع استراتيجية وزارة الداخلية الرامية إلى تعزيز رضا المتعاملين بالخدمات المقدمة.

جاء ذلك خلال تدشين مكتب تقديم خدمات ترخيص السائقين بقرية تسجيل، بالإضافة إلى افتتاح الحارات المتميزة والسريعة لفحص المركبات، إلى جانب تدشين فرع لمعهد الشارقة للسياقة بقرية تسجيل، بحضور طارق عبدالرحمن آل علي المدير التنفيذي لمعهد الشارقة للسياقة، وخالد حليوب مدير العمليات بالمعهد، والمقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين ونائبه المقدم ماجد النعيمي، والمقدم محمد أحمد المحرزي رئيس قسم الفحص الفني، والمقدم راشد أحمد الفردان رئيس قسم ترخيص السائقين، إلى جانب عدد من الضباط.

خدمات

وقال المقدم خالد الكي مدير إدارة ترخيص الآليات والسائقين: إن مكتب خدمات ترخيص السائقين الذي تم تدشينه بقرية تسجيل يقدم خدماته للمتعاملين المتمثلة في فحص النظر، في حال استخراج أو تجديد رخصة القيادة، واستلام رخصة القيادة باستخدام تقنيات حديثة متقدمة، بالإضافة إلى فحص وتسجيل المركبات في زمن قياسي، باستخدام أحدث أجهزة الفحص، والمزودة بتقنيات متطورة لتعزيز السلامة المرورية وزيادة مستوى الأمان.

وأضاف المقدم الكي، أن الفرع الجديد لمعهد الشارقة للسياقة بقرية تسجيل، يهدف إلى تقديم العديد من الخدمات، منها فحص النظر بالتعاون مع الجابر للبصريات، إلى جانب فتح ملفات التسجيل والتدريب بالمعهد.

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